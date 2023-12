Le spécialiste des deux temps Bernd Cohnen est décédé

La nouvelle est tombée de manière inattendue. Bernd Cohnen est décédé le 4 décembre 2023. Depuis un certain temps déjà, il devait toujours porter sur lui un appareil respiratoire mobile. Pourtant, il n'a pas manqué de respirer à nouveau l'air de la course cette année lors de la Börde Klassik à Oschersleben. Mais surtout, il a pu se remettre à la course et à la mécanique en compagnie de ses amis.

La course de moto, c'était sa vie. D'abord en tant que pilote actif, mais encore plus en tant que mécanicien apprécié, qui maîtrisait la technique des deux-temps. C'est justement maintenant, alors que les moteurs à deux temps sont de moins en moins nombreux et les spécialistes de plus en plus rares, que son savoir et son aide étaient nécessaires. Elle était plus précieuse que jamais. Dans son atelier, il préparait principalement les moteurs Yamaha TZ pour la communauté des pilotes deux temps. Sa serviabilité désintéressée était appréciée dans le paddock. Combien de fois avait-il aidé ses collègues pour qu'ils puissent conduire l'entraînement ou la course suivante.

Mais il y a deux ans déjà, il a été durement touché par le premier revers. La catastrophe de la vallée de l'Ahr avait complètement inondé sa maison et donc aussi son atelier. Des pièces précieuses étaient devenues inutilisables du jour au lendemain. Mais pire encore, ses machines-outils ont été gravement touchées. Ce n'est qu'avec l'aide de ses amis, principalement des chauffeurs, qu'il a pu remettre en marche au moins une partie des machines.

Mais c'est alors que sa santé a connu un nouveau coup dur. Ses problèmes pulmonaires s'aggravaient et il avait du mal à respirer. Un respirateur artificiel l'aidait à rester au moins un peu mobile. Mais ces derniers jours, son état s'est dégradé et il a été hospitalisé. Son fils Achim et sa femme espéraient qu'il se rétablirait rapidement, mais il n'en fut rien. C'est là que Bernd, né le 9.1.1955, est décédé.

Bernd manquera à la communauté des coureurs, non seulement pour son expertise technique, mais surtout pour sa serviabilité collégiale et amicale.