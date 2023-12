Lo specialista dei due tempi Bernd Cohnen è deceduto

La notizia è giunta inaspettata. Bernd Cohnen si è spento il 4 dicembre 2023. Da tempo doveva portare sempre con sé un ventilatore mobile. Ciononostante, ha colto l'occasione per assaporare l'aria di gara anche quest'anno alla Börde Klassik di Oschersleben. Ma soprattutto voleva essere di nuovo attivo in pista con i suoi amici e fare la chiave inglese.

Le corse in moto erano la sua vita. In primo luogo come pilota attivo, ma ancor più come apprezzato meccanico che aveva sotto controllo la tecnologia dei due tempi. Soprattutto oggi, quando i motori a due tempi sono sempre meno e gli specialisti sono sempre più rari, le sue conoscenze e il suo aiuto erano richiesti. Era più prezioso che mai. Nella sua officina, preparava principalmente motori Yamaha TZ per la comunità dei motociclisti a due tempi. La sua disponibilità disinteressata ad aiutare era apprezzata nel paddock. Quante volte aveva aiutato i suoi colleghi affinché potessero partecipare alla sessione di allenamento o alla gara successiva?

Ma due anni fa è stato colpito dalla sua prima battuta d'arresto. Il disastro della valle dell'Ahr aveva completamente allagato la sua casa e con essa la sua officina. I pezzi di valore erano diventati inutilizzabili da un giorno all'altro. Ma ancora peggio, le sue macchine utensili erano gravemente danneggiate. Solo grazie all'aiuto dei suoi amici, soprattutto autisti, è stato possibile rimettere in funzione almeno alcune macchine.

Ma poi arrivò la successiva battuta d'arresto per la salute. Le sue condizioni polmonari peggiorarono sempre di più e riuscì a respirare solo con difficoltà. Un ventilatore lo aiutava a essere almeno un po' mobile. Negli ultimi giorni, però, le sue condizioni sono peggiorate ed è stato ricoverato in ospedale. Il figlio Achim e la moglie speravano che si riprendesse presto, ma le cose sono andate diversamente. Bernd, nato il 9 gennaio 1955, è morto lì.

La comunità delle corse sentirà la mancanza di Bernd, non solo per la sua competenza tecnica, ma soprattutto per la sua disponibilità collegiale e amichevole.