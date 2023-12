O especialista em dois tempos Bernd Cohnen faleceu

Pouco antes do final do ano, o dedicado especialista faleceu rodeado pela sua família. Após a catástrofe do Vale do Ahr, o seu estado pulmonar agravou-se.

A notícia chegou de forma inesperada. Bernd Cohnen faleceu a 4 de dezembro de 2023. Durante algum tempo, teve de andar sempre com um ventilador móvel. Mesmo assim, aproveitou a oportunidade para voltar a sentir o verdadeiro sabor do ar de corrida este ano no Börde Klassik em Oschersleben. Mas, acima de tudo, ele queria voltar a estar ativo na pista com os seus amigos e a fazer corridas.

As corridas de motas eram a sua vida. Em primeiro lugar como piloto ativo, mas ainda mais como um mecânico de valor que tinha a tecnologia dos dois tempos sob controlo. Especialmente agora, quando os motores a dois tempos estão a tornar-se cada vez menos e os especialistas são cada vez mais raros, o seu conhecimento e ajuda eram procurados. Era mais valioso do que nunca. Na sua oficina, preparava principalmente motores Yamaha TZ para a comunidade de condutores a dois tempos. A sua disponibilidade altruísta para ajudar era apreciada no paddock. Quantas vezes ajudou os seus colegas para que pudessem participar na sessão de treino ou na corrida seguinte?

Mas há dois anos, foi atingido pelo seu primeiro revés. A catástrofe do vale do Ahr tinha inundado completamente a sua casa e, com ela, a sua oficina. Peças valiosas tornaram-se inutilizáveis de um dia para o outro. Mas pior ainda, as suas máquinas-ferramentas ficaram muito danificadas. Só com a ajuda dos seus amigos, sobretudo motoristas, foi possível pôr algumas das máquinas a funcionar novamente.

Mas depois veio o próximo contratempo de saúde. O estado dos seus pulmões agravou-se cada vez mais e só conseguia respirar com dificuldade. Um ventilador ajudava-o a ter pelo menos alguma mobilidade. Mas, nos últimos dias, o seu estado de saúde agravou-se e foi hospitalizado. O seu filho Achim e a sua mulher esperavam que recuperasse rapidamente, mas as coisas acabaram por ser diferentes. Bernd, que nasceu a 9 de janeiro de 1955, morreu no hospital.

A comunidade das corridas sentirá a falta de Bernd, não só devido aos seus conhecimentos técnicos, mas sobretudo devido à sua ajuda colegial e amigável.