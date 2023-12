Reiterberger encabeza la lista de clientes de BMW

Las carreras de clientes siempre han sido un pilar de las actividades de BMW Motorrad Motorsport. Año tras año, los pilotos y equipos privados de BMW celebran el éxito en diversos campeonatos de todo el mundo, y continuaron haciéndolo en la temporada 2023. En los campeonatos internacionales y nacionales más importantes de Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Australia, los pilotos de BMW cosecharon este año nada menos que 16 títulos de campeón. A esto hay que añadir la impresionante cifra de 153 victorias y 382 podios en las diferentes categorías de Superbike y Superstock.

Los equipos privados de BMW cuentan en todo el mundo con el apoyo de la experta red BMW Motorrad Race Support. También se benefician de la experiencia y los desarrollos de BMW Motorrad Motorsport a partir de los compromisos de fábrica en el Campeonato del Mundo FIM de Superbike (WorldSBK) y el Campeonato del Mundo FIM de Resistencia (FIM EWC).

"Enhorabuena a los exitosos equipos y pilotos privados de BMW", dice Uwe Geyer, Jefe de BMW Motorrad Customer Racing. "Estamos muy orgullosos de los éxitos que han logrado en todo el mundo. Estos éxitos enfatizan que nuestra M RR es un paquete ganador. Demuestran una vez más que con nuestro paquete, que consiste en la versión de carreras BMW M 1000 RR y el soporte técnico que ofrecemos en todo el mundo, así como junto con nuestro socio alpha Racing, ofrecemos a nuestros clientes una base sólida con la que pueden tener éxito en una amplia variedad de campeonatos. También demuestra que el fuerte enfoque en el desarrollo de componentes de carreras con nuestro departamento de desarrollo de motorsport y nuestro equipo de pruebas para WorldSBK fue el movimiento correcto, que en última instancia beneficia a todos nuestros clientes en todo el mundo."

Los Campeones BMW 2023 de un vistazo

Campeonato FIM Asia Road Racing - Markus Reiterberger (GER)

Campeonato de Francia de Superbike - Kenny Foray (FRA)

Campeonato de España de Superbike - Ivo Lopes (POR)

Campeonato Canadiense de Superbike - Ben Young (CAN)

Copa MotoAmerica de Superbike - Nolan Lamkin (USA)

Copa IDM Pro Superstock - Kevin Orgis (GER)

Trofeo Nacional Italiano 1000 - Gabriele Giannini (ITA)



Otros títulos fueron para Nelson Major (FRA) en Francia, Ivo Lopes (POR) en Portugal, Milan Pawelec (POL) en el Campeonato Alpe Adria Road Racing STK y Luca Alessio (ITA) en la Copa, Martin Tritscher (AUT) en la Copa FIM European Superstock 1000 y cuatro títulos diferentes fueron para Brasil.

Éxitos de los pilotos BMW en las carreras de carretera más importantes

Los pilotos y equipos BMW también han estado entre los favoritos en las carreras internacionales de carretera durante muchos años. También estuvieron a la altura de este papel en la temporada 2023, con Peter Hickman (GBR) a la cabeza. En las carreras de carretera más importantes del año, el Tourist Trophy de la Isla de Man y el Gran Premio de Macao, fue el hombre a batir en la BMW M 1000 RR del FHO BMW Racing Team. En el TT de la Isla de Man, en junio, Hickman celebró su tercer triunfo general en el prestigioso Senior TT, así como victorias en las dos carreras del Superstock TT. Estas fueron las primeras victorias en la Isla de Man para la nueva BMW M 1000 RR, que hizo su debut en la famosa carrera de carretera este año. Además, "Hicky" también estableció un nuevo récord de vuelta absoluto y nuevos récords de vuelta en el Senior TT y en el Superbike TT.

Alastair Seeley (GBR) y el equipo TAS Racing celebraron el éxito en la North West 200 de Irlanda del Norte. Seeley fue imbatible en las dos carreras de Superstock con su SYNETIQ BMW Motorrad M 1000 RR, ganando ambas carreras. Seeley también consiguió el segundo puesto en la segunda carrera de Superbike del evento sobre la Milwaukee BMW Motorrad M 1000 RR.

En el legendario Gran Premio de Macao, a mediados de noviembre, los pilotos de BMW lograron una cuádruple victoria para la BMW M 1000 RR. Hickman, que ya había marcado el ritmo en los entrenamientos y la clasificación con la BMW M 1000 RR del FHO Racing, consiguió su cuarta victoria en Macao en la carrera disputada en el singular Circuito de Guia. Davey Todd (GBR / Burrows Engineering / RK Racing) y David Datzer (GER / MTP Racing by ZERO UP Penz 13) se aseguraron el segundo y tercer puesto del podio. El compañero de equipo de Hickman, Josh Brookes (GBR), completó el éxito en cuarto lugar.

Un socio fuerte para los clientes: BMW Motorrad Race Support

El paquete de competición que BMW Motorrad ofrece a sus clientes se desarrolla en el Campeonato del Mundo de Superbikes y se adapta a las necesidades de los clientes y a los reglamentos de los respectivos campeonatos. Otro aspecto importante es que los componentes de competición necesarios están a disposición de todos los clientes de forma sencilla y sin tiempos de espera.

"Los clientes también pueden beneficiarse de nuestros muchos años de experiencia en la puesta a punto de motocicletas", afirma Uwe Geyer. "En cuanto a la electrónica, ofrecemos nuestra propia electrónica de competición con el kit de calibración de competición. Tenemos expertos en los mercados que pueden ayudar a los clientes a poner a punto la electrónica. Y, por supuesto, también tenemos una gran experiencia en lo que se refiere a la puesta a punto, por ejemplo en las áreas de chasis, suspensión o reglajes del chasis, y también en diferentes fabricantes de neumáticos. Los clientes pueden beneficiarse de ello porque les transmitimos estos datos".