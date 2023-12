Reiterberger en tête de la liste des clients BMW

Les coureurs BMW célèbrent 16 titres dans les principaux championnats internationaux et nationaux autour du globe. Au total, 153 victoires et 382 podiums pour l'équipe cliente de BMW Motorrad Motorsport.

Le sport client a toujours été un pilier des activités de BMW Motorrad Motorsport. Année après année, les pilotes privés et les équipes BMW célèbrent leurs succès dans les différents championnats du monde, et ils ont continué à le faire au cours de la saison 2023. Dans les principaux championnats internationaux et nationaux d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie et d'Australie, les BMW Racer ont récolté cette année pas moins de 16 titres de champion. À cela s'ajoute un bilan tout aussi impressionnant de 153 victoires et 382 autres podiums dans les différentes catégories Superbike et Superstock.

Les équipes privées BMW sont soutenues dans le monde entier par le réseau d'experts du BMW Motorrad Race Support. Elles profitent également de l'expérience et des développements de BMW Motorrad Motorsport issus des engagements en usine dans le Championnat du monde FIM de Superbike (WorldSBK) et le Championnat du monde FIM d'Endurance (FIM EWC).

"Félicitations aux équipes privées BMW et aux pilotes qui ont réussi", a déclaré Uwe Geyer, Head of BMW Motorrad Customer Racing. "Nous sommes très fiers des succès qu'ils ont remportés tout autour du globe. Ces succès soulignent le fait que notre M RR est un ensemble capable de gagner. Ils montrent une fois de plus qu'avec notre package composé de la BMW M 1000 RR version course et du support technique que nous offrons dans le monde entier, ainsi qu'avec notre partenaire alpha Racing, nous offrons à nos clients une base solide avec laquelle ils peuvent réussir dans les championnats les plus divers. Il s'avère également que la forte concentration sur le développement des composants de course avec notre département de développement Motorsport et notre équipe d'essai pour le WorldSBK était la bonne décision, dont tous nos clients du monde entier profiteront en fin de compte".

Aperçu des BMW Champions 2023

Championnat asiatique FIM de courses sur route - Markus Reiterberger (GER)

Championnat de France Superbike - Kenny Foray (FRA)

Championnat espagnol de Superbike - Ivo Lopes (POR)

Championnat canadien de Superbike - Ben Young (CAN)

MotoAmerica Superbike Cup - Nolan Lamkin (USA)

IDM Pro Superstock Cup - Kevin Orgis (GER)

Italian National Trophy 1000 - Gabriele Giannini (ITA)



D'autres titres ont été remportés en France par Nelson Major (FRA), au Portugal par Ivo Lopes (POR), enAlpe Adria Road Racing Championship STK par Milan Pawelec (POL) et en coupe par Luca Alessio (ITA), en FIM European Superstock 1000 Cup par Martin Tritscher (AUT) et quatre titres différents sont allés au Brésil.

Succès des pilotes BMW lors des principales courses sur route

Dans le road racing international, les pilotes et les équipes BMW font également partie des favoris depuis de nombreuses années. Ils ont également tenu ce rôle au cours de la saison 2023, notamment Peter Hickman (GBR). Lors des principales courses sur route de l'année, le Tourist Trophy de l'île de Man et le Grand Prix de Macao, il était l'homme à battre sur la BMW M 1000 RR du FHO BMW Racing Team. Lors du TT de l'île de Man en juin, Hickman a fêté son troisième triomphe au total dans le prestigieux Senior TT ainsi que les victoires dans les deux courses du Superstock TT. Il s'agissait des premières victoires sur l'île de Man pour la nouvelle BMW M 1000 RR, qui a fait ses débuts cette année dans la célèbre course sur route. De plus, "Hicky" a également établi un nouveau record absolu du tour ainsi que de nouveaux records du tour en Senior TT et en Superbike TT.

Lors du North West 200 en Irlande du Nord, Alastair Seeley (GBR) et l'équipe de TAS Racing ont fêté des succès. Dans les deux courses Superstock, Seeley a été imbattable sur sa SYNETIQ BMW Motorrad M 1000 RR, remportant les deux manches. En outre, Seeley a pris la deuxième place de la deuxième course Superbike de l'événement sur la Milwaukee BMW Motorrad M 1000 RR.

Lors du légendaire Grand Prix de Macao à la mi-novembre, les BMW Racers ont ensuite réussi un quadruplé pour la BMW M 1000 RR. Hickman, qui avait déjà donné le tempo lors des entraînements et des qualifications avec la BMW M 1000 RR du FHO Racing, a remporté sa quatrième victoire à Macao lors de la course sur le circuit unique de Guia. Davey Todd (GBR / Burrows Engineering / RK Racing) et David Datzer (GER / MTP Racing by ZERO UP Penz 13) se sont assurés les deuxième et troisième places du podium. Le coéquipier de Hickman, Josh Brookes (GBR), a complété le succès en se classant quatrième.

Un partenaire solide pour les clients : Le BMW Motorrad Race Support

Le package de course que BMW Motorrad propose à ses clients est développé dans le cadre du championnat du monde Superbike et adapté aux besoins des clients ainsi qu'au règlement de chaque championnat. Un autre aspect important est que les composants de course nécessaires sont accessibles à tous les clients de manière simple et sans délai d'attente.

"De plus, les clients peuvent profiter de la longue expérience en matière de réglages de moto", explique Uwe Geyer. "Du côté de l'électronique, nous proposons notre propre électronique de sport automobile avec le Race Calibration Kit. Ici, nous avons des experts sur les marchés qui peuvent aider les clients à régler l'électronique. Et bien sûr, nous disposons également d'une très grande expérience en matière de réglage, par exemple dans les domaines du châssis, de la suspension ou du réglage de la suspension, et ce également sur différents fabricants de pneus. Les clients peuvent en profiter, car nous leur transmettons ces données".