Reiterberger in cima alla lista dei clienti BMW

Le corse dei clienti sono sempre state un pilastro delle attività di BMW Motorrad Motorsport. Anno dopo anno, i piloti e i team privati BMW festeggiano il successo in vari campionati in tutto il mondo, e hanno continuato a farlo anche nella stagione 2023. Nei più importanti campionati internazionali e nazionali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia, i piloti BMW hanno raccolto quest'anno non meno di 16 titoli di campionato. A ciò si aggiunge l'altrettanto impressionante bilancio di 153 vittorie e 382 altri piazzamenti sul podio nelle varie classi Superbike e Superstock.

I team privati BMW sono supportati in tutto il mondo dalla rete di esperti di BMW Motorrad Race Support. Inoltre, beneficiano dell'esperienza e degli ulteriori sviluppi di BMW Motorrad Motorsport grazie agli impegni della fabbrica nel Campionato Mondiale FIM Superbike (WorldSBK) e nel Campionato Mondiale FIM Endurance (FIM EWC).

"Congratulazioni ai team e ai piloti privati BMW che hanno avuto successo", ha dichiarato Uwe Geyer, responsabile del BMW Motorrad Customer Racing. "Siamo molto orgogliosi dei successi che hanno ottenuto in tutto il mondo. Questi successi sottolineano che la nostra M RR è un pacchetto vincente. Dimostrano ancora una volta che con il nostro pacchetto, composto dalla versione da corsa della BMW M 1000 RR e dal supporto tecnico che offriamo in tutto il mondo, nonché insieme al nostro partner alpha Racing, offriamo ai nostri clienti una solida base con cui possono avere successo in un'ampia varietà di campionati. Questo dimostra anche che la forte attenzione allo sviluppo di componenti da corsa con il nostro reparto di sviluppo motorsport e il nostro test team per il WorldSBK è stata la mossa giusta, che in ultima analisi va a vantaggio di tutti i nostri clienti in tutto il mondo."

I campioni BMW 2023 in sintesi

Campionato FIM Asia su strada - Markus Reiterberger (GER)

Campionato francese Superbike - Kenny Foray (FRA)

Campionato spagnolo Superbike - Ivo Lopes (POR)

Campionato canadese Superbike - Ben Young (CAN)

Coppa MotoAmerica Superbike - Nolan Lamkin (USA)

Coppa IDM Pro Superstock - Kevin Orgis (GER)

Trofeo Nazionale Italiano 1000 - Gabriele Giannini (ITA)



Altri titoli sono andati a Nelson Major (FRA) in Francia, Ivo Lopes (POR) in Portogallo, Milan Pawelec (POL) nell'Alpe Adria Road Racing Championship STK e Luca Alessio (ITA) nella Cup, Martin Tritscher (AUT) nella FIM European Superstock 1000 Cup e quattro titoli diversi sono andati al Brasile.

Successi dei piloti BMW nelle più importanti gare su strada

I piloti e i team BMW sono stati tra i favoriti nelle gare internazionali su strada per molti anni. Sono stati all'altezza di questo ruolo anche nella stagione 2023, con Peter Hickman (GBR) in testa. Nelle gare su strada più importanti dell'anno, il Tourist Trophy dell'Isola di Man e il Gran Premio di Macao, è stato l'uomo da battere in sella alla BMW M 1000 RR del FHO BMW Racing Team. Al TT dell'Isola di Man, in giugno, Hickman ha festeggiato il suo terzo trionfo assoluto nel prestigioso Senior TT e le vittorie in entrambe le gare del Superstock TT. Queste sono state le prime vittorie all'Isola di Man per la nuova BMW M 1000 RR, che ha fatto il suo debutto quest'anno alla famosa gara su strada. Inoltre, "Hicky" ha stabilito anche un nuovo record assoluto sul giro e nuovi record sul giro nel Senior TT e nel Superbike TT.

Alastair Seeley (GBR) e il team TAS Racing hanno festeggiato il successo alla North West 200 in Irlanda del Nord. Seeley è stato imbattibile nelle due gare Superstock in sella alla sua SYNETIQ BMW Motorrad M 1000 RR, vincendo entrambe le gare. Seeley ha anche ottenuto il secondo posto nella seconda gara Superbike dell'evento in sella alla BMW Motorrad M 1000 RR di Milwaukee.

Nel leggendario Gran Premio di Macao, a metà novembre, i piloti BMW hanno ottenuto una quadrupla vittoria per la BMW M 1000 RR. Hickman, che aveva già imposto il ritmo nelle prove e nelle qualifiche con la BMW M 1000 RR di FHO Racing, ha ottenuto la sua quarta vittoria a Macao nella gara sullo straordinario circuito di Guia. Davey Todd (GBR / Burrows Engineering / RK Racing) e David Datzer (GER / MTP Racing by ZERO UP Penz 13) si sono assicurati il secondo e terzo posto sul podio. Il compagno di squadra di Hickman, Josh Brookes (GBR), ha completato il successo al quarto posto.

Un partner forte per i clienti: BMW Motorrad Race Support

Il pacchetto gara che BMW Motorrad offre ai suoi clienti è stato sviluppato nel Campionato Mondiale Superbike e adattato alle esigenze dei clienti e ai regolamenti dei rispettivi campionati. Un altro aspetto importante è che i componenti da corsa necessari sono disponibili per tutti i clienti in modo semplice e senza tempi di attesa.

"I clienti possono anche beneficiare della nostra pluriennale esperienza nella messa a punto delle moto", afferma Uwe Geyer. "Per quanto riguarda l'elettronica, offriamo la nostra elettronica motorsport con il Race Calibration Kit. Abbiamo esperti nei mercati che possono aiutare i clienti a mettere a punto l'elettronica. E, naturalmente, abbiamo anche una grande esperienza in materia di messa a punto, ad esempio per quanto riguarda il telaio, le sospensioni o le impostazioni del telaio, e anche per quanto riguarda i diversi produttori di pneumatici. I clienti possono trarne vantaggio perché noi trasmettiamo loro questi dati".