Reiterberger no topo da lista de clientes da BMW

As corridas de clientes sempre foram um pilar das atividades da BMW Motorrad Motorsport. Ano após ano, os pilotos e equipas privados da BMW celebram o sucesso em vários campeonatos em todo o mundo, e continuaram a fazê-lo na temporada de 2023. Nos campeonatos internacionais e nacionais mais importantes da Europa, América do Norte e do Sul, Ásia e Austrália, os pilotos da BMW arrecadaram nada menos que 16 títulos de campeonato este ano. A isto juntam-se 153 vitórias e 382 subidas ao pódio nas várias classes Superbike e Superstock.

As equipas privadas BMW são apoiadas a nível mundial pela rede de especialistas da BMW Motorrad Race Support. Beneficiam também da experiência e dos desenvolvimentos da BMW Motorrad Motorsport, através dos compromissos de fábrica no Campeonato do Mundo de Superbike FIM (WorldSBK) e no Campeonato do Mundo de Endurance FIM (FIM EWC).

"Parabéns às equipas e pilotos privados da BMW", diz Uwe Geyer, Diretor da BMW Motorrad Customer Racing. "Estamos muito orgulhosos dos sucessos que alcançaram em todo o mundo. Estes sucessos enfatizam que a nossa M RR é um pacote vencedor. Mostram mais uma vez que com o nosso pacote, que consiste na versão de corrida BMW M 1000 RR e no apoio técnico que oferecemos em todo o mundo, bem como em conjunto com o nosso parceiro alpha Racing, oferecemos aos nossos clientes uma base sólida com a qual podem ser bem sucedidos numa grande variedade de campeonatos. Também mostra que o forte foco no desenvolvimento de componentes de corrida com o nosso departamento de desenvolvimento de desporto motorizado e a nossa equipa de testes para o WorldSBK foi o passo certo, o que acaba por beneficiar todos os nossos clientes em todo o mundo".

Os Campeões BMW 2023 em resumo

Campeonato FIM Ásia de Corridas de Estrada - Markus Reiterberger (GER)

Campeonato de França de Superbike - Kenny Foray (FRA)

Campeonato de Espanha de Superbike - Ivo Lopes (POR)

Campeonato Canadiano de Superbike - Ben Young (CAN)

Taça MotoAmerica Superbike - Nolan Lamkin (EUA)

Taça IDM Pro Superstock - Kevin Orgis (GER)

Troféu Nacional Italiano 1000 - Gabriele Giannini (ITA)



Outros títulos foram para Nelson Major (FRA) em França, Ivo Lopes (POR) em Portugal, Milan Pawelec (POL) no Alpe Adria Road Racing Championship STK e Luca Alessio (ITA) na Taça, Martin Tritscher (AUT) na Taça FIM European Superstock 1000 e quatro títulos diferentes para o Brasil.

Sucessos dos pilotos BMW nas mais importantes corridas de estrada

Há muitos anos que os pilotos e equipas da BMW estão entre os favoritos nas corridas de estrada internacionais. Eles também fizeram jus a esse papel na temporada de 2023, com Peter Hickman (GBR) liderando o caminho. Nas corridas de estrada mais importantes do ano, o Troféu Turista da Ilha de Man e o Grande Prémio de Macau, ele foi o homem a bater no BMW M 1000 RR da FHO BMW Racing Team. No TT da Ilha de Man, em junho, Hickman celebrou o seu terceiro triunfo geral no prestigiado TT Sénior, bem como vitórias em ambas as corridas do TT Superstock. Estas foram as primeiras vitórias na Ilha de Man para a nova BMW M 1000 RR, que fez a sua estreia na famosa corrida de estrada este ano. Além disso, "Hicky" também estabeleceu um novo recorde absoluto de volta e novos recordes de volta no Senior TT e na Superbike TT.

Alastair Seeley (GBR) e a equipa TAS Racing celebraram o sucesso no North West 200 na Irlanda do Norte. Seeley foi imbatível nas duas corridas de Superstock com a sua SYNETIQ BMW Motorrad M 1000 RR, vencendo ambas as corridas. Seeley também ficou em segundo lugar na segunda corrida de Superbike do evento com a Milwaukee BMW Motorrad M 1000 RR.

No lendário Grande Prémio de Macau, em meados de novembro, os pilotos da BMW alcançaram uma vitória quádrupla para a BMW M 1000 RR. Hickman, que já tinha marcado o ritmo nos treinos e na qualificação com a BMW M 1000 RR da FHO Racing, conquistou a sua quarta vitória em Macau na corrida no singular Circuito da Guia. Davey Todd (GBR / Burrows Engineering / RK Racing) e David Datzer (GER / MTP Racing by ZERO UP Penz 13) garantiram o segundo e terceiro lugares do pódio. O companheiro de equipa de Hickman, Josh Brookes (GBR), completou o sucesso com o quarto lugar.

Um parceiro forte para os clientes: BMW Motorrad Race Support

O pacote de corrida que a BMW Motorrad oferece aos seus clientes é desenvolvido no Campeonato do Mundo de Superbike e adaptado às necessidades dos clientes e aos regulamentos dos respectivos campeonatos. Outro aspeto importante é o facto de os componentes de corrida necessários estarem disponíveis para todos os clientes de uma forma descomplicada e sem tempos de espera.

"Os clientes também podem beneficiar dos nossos muitos anos de experiência na afinação de motos", diz Uwe Geyer. "Do lado da eletrónica, oferecemos a nossa própria eletrónica para desportos motorizados com o Race Calibration Kit. Temos especialistas nos mercados que podem ajudar os clientes a afinar a eletrónica. E, claro, também temos uma vasta experiência quando se trata de afinação, por exemplo, nas áreas de chassis, suspensão ou definições de chassis, e também em diferentes fabricantes de pneus. Os clientes podem beneficiar disto porque lhes transmitimos estes dados".