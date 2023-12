Le DMSB honore Motorsport Team Germany

33 sportifs ont obtenu sept titres, 91 victoires et 193 places sur le podium dans dix disciplines. En course de moto sur route, Dustin Schneider et Fynn Kratochwil ont récolté les points.

A la fin de la saison, l'équipe nationale de Motorsport Team Germany s'est présentée avec des membres du conseil de fondation et du comité directeur de la fondation ADAC Stiftung Sport et du DMSB ainsi que des talents de promotion du sport automobile et motocycliste. "Les nombreux succès remportés au niveau national et international montrent à quel point le système de promotion à quatre niveaux soutient efficacement et durablement les talents allemands du sport automobile", assurent les responsables.

Des mesures de formation ainsi qu'un encadrement par les experts de Motorsport Team Germany ont contribué à ce que les 33 sportives et sportifs du cadre fédéral puissent se préparer au mieux à leurs compétitions durant la saison 2023. "Je tiens à souligner à titre d'exemple les performances dans le sport automobile international de Laurin Heinrich, pilote sous contrat Porsche, qui a décroché deux podiums en DTM, et de Tim Tramnitz, qui monte en Formule 3 FIA en tant que nouveau Red Bull Junior, ainsi que de Fynn Kratochwil en sport moto sur route, qui a remporté le championnat allemand de MiniGP et s'est classé sixième de la finale mondiale. Il s'agit maintenant de poursuivre notre travail de promotion de manière ciblée et nous nous réjouissons de remporter de nouveaux championnats et de nouvelles victoires avec le cadre de promotion prometteur de l'année prochaine", a déclaré Wolfgang Dürheimer, président du directoire de l'ADAC Stiftung Sport.

Des objectifs réalisables uniquement avec des partenaires forts

"Je suis heureux que nous ayons pu, en collaboration avec le DMSB et avec le soutien des fédérations régionales de sport automobile, organiser la promotion des jeunes talents de manière nouvelle et encore plus efficace cette année avec Motorsport Team Germany", a déclaré Hermann Tomczyk, président du conseil de la fondation. "Notre projet de promotion se distingue par ses multiples mesures de soutien aux talents du sport automobile allemand. Mais pour développer encore plus intensément notre promotion des jeunes talents, nous avons également besoin du soutien de l'économie et des parties prenantes du sport automobile national. Car notre objectif principal est de créer les bases pour qu'à l'avenir, des sportifs allemands de haut niveau puissent à nouveau enthousiasmer les fans en Formule 1, en MotoGP et dans d'autres séries de sport automobile d'importance internationale, et renforcer ainsi la réputation du sport automobile allemand dans le pays et surtout dans le monde".

Aperçu des titres remportés

Formule sport/karting

Tim Tramnitz : 3e place FRECA, Red Bull Junior Team

Maximilian Schleimer : 3e place ADAC Kart Masters (Senior)

Elia Weiss : 2e place ADAC Kart Masters (X30 Junior)



GT/Prototypes

Theo Oeverhaus : Champion Rookie Porsche Carrera Cup Allemagne

Finn Gehrsitz : 3e place ADAC GT Masters (classement junior)

Daniel Gregor : champion Porsche Sports Cup Deutschland (Endurance), 3e place ADAC GT4

Germany (3e place au classement junior)



Motocross

Simon Längenfelder : Championnat du monde MX2 : bronze

Alexandra Massury : EMX Women 250 : bronze

Maximilian Werner : EMX 125 : bronze



Enduro

Milan Schmüser : Championnat du monde junior de Superenduro : bronze

Luca Fischeder : champion d'Allemagne d'enduro



Speedway

Norick Blödorn : Champion d'Allemagne des moins de 21 ans



Moto Circuit

Fynn Kratochwil : champion FIM MiniGP Germany, champion ADAC Mini Bike Cup

Dustin Schneider : 3e place en IDM SSP300



Trial

Johannes Heidel : Champion d'Europe Jeunesse d'argent, Champion DMSB Trial Cup