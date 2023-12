Il DMSB premia il Motorsport Team Germany

Alla fine della stagione, la squadra nazionale del Motorsport Team Germany si è presentata con i membri della Fondazione Sportiva ADAC e del Consiglio di Amministrazione della DMSB, oltre che con piloti di talento del settore automobilistico e motociclistico. "I numerosi successi a livello nazionale e internazionale dimostrano come il sistema di supporto a quattro livelli sostenga in modo efficiente e duraturo i talenti tedeschi del motorsport", assicurano gli organizzatori.

Le misure di formazione e il supporto degli esperti del Motorsport Team Germany hanno aiutato i 33 atleti della squadra nazionale a prepararsi al meglio per le competizioni della stagione 2023. "Vorrei sottolineare i risultati ottenuti nel motorsport internazionale da Laurin Heinrich, pilota sotto contratto Porsche, con due podi nel DTM, e da Tim Tramnitz, che sta passando alla FIA Formula 3 come nuovo Red Bull Junior, nonché da Fynn Kratochwil nelle corse motociclistiche su strada, che ha vinto il campionato tedesco MiniGP e si è classificato sesto nella finale mondiale. Ora è il momento di continuare il nostro lavoro di sponsorizzazione in modo mirato e non vediamo l'ora di ottenere ulteriori successi e vittorie nei campionati con la promettente squadra di sponsor del prossimo anno", ha dichiarato Wolfgang Dürheimer, Presidente del Consiglio della Fondazione Sportiva ADAC.

Obiettivi raggiungibili solo con partner forti

"Sono lieto che, insieme alla DMSB e con il sostegno delle associazioni sportive statali, quest'anno siamo riusciti a riorganizzare la promozione dei giovani talenti con il Motorsport Team Germany e a renderla ancora più efficiente", ha spiegato Hermann Tomczyk, Presidente del Consiglio di Fondazione. "Il nostro progetto di sponsorizzazione ha un punto di forza unico, grazie all'ampia gamma di misure di sostegno per i giovani talenti del motorsport tedesco. Tuttavia, abbiamo bisogno anche del sostegno della comunità imprenditoriale e degli stakeholder del motorsport nazionale per sviluppare ulteriormente la nostra promozione dei giovani talenti. Dopo tutto, il nostro obiettivo più importante è quello di gettare le basi affinché i migliori atleti tedeschi possano in futuro tornare a entusiasmare i fan della Formula 1, della MotoGP e di altre serie motoristiche di rilevanza internazionale, rafforzando così la reputazione del motorsport tedesco in questo Paese e, soprattutto, nel mondo."

Panoramica dei titoli vinti

Formula/karting

Tim Tramnitz: 3° posto FRECA, Red Bull Junior Team

Maximilian Schleimer: 3° posto ADAC Kart Masters (Senior)

Elia Weiss: 2° posto ADAC Kart Masters (X30 Junior)



GT/Prototipi

Theo Oeverhaus: Campione esordiente Porsche Carrera Cup Germania

Finn Gehrsitz: 3° posto ADAC GT Masters (classifica Junior)

Daniel Gregor: Campione Porsche Sports Cup Germania (Endurance), 3° posto ADAC GT4

Germania (3° posto nella classifica Junior)



Motocross

Simon Längenfelder: MX2-WM: Bronzo

Alexandra Massury: EMX Donne 250: Bronzo

Maximilian Werner: EMX 125: Bronzo



Enduro

Milan Schmüser: Campionato mondiale Superenduro Junior: Bronzo

Luca Fischeder: Campione tedesco di Enduro



Speedway

Norick Blödorn: Campione tedesco U21



Circuito motociclistico

Fynn Kratochwil: Campione FIM MiniGP Germania, Campione ADAC Mini Bike Cup

Dustin Schneider: 3° posto nella IDM SSP300



Prove

Johannes Heidel: medaglia d'argento EM Youth, campione DMSB Trial Cup