DMSB homenageia a equipa Motorsport da Alemanha

No final da época, a equipa nacional da Motorsport Team Germany apresentou-se com membros da Fundação ADAC Sports e do Conselho de Administração da DMSB, bem como com talentosos pilotos de automobilismo e de motociclismo. "Os numerosos sucessos a nível nacional e internacional mostram como o sistema de apoio de quatro níveis apoia de forma eficiente e sustentável os talentos do desporto automóvel alemão", asseguram os organizadores.

As acções de formação e o apoio dos especialistas da Motorsport Team Germany ajudaram os 33 atletas da seleção nacional a prepararem-se da melhor forma possível para as suas competições na época de 2023. "Gostaria de destacar as conquistas no automobilismo internacional do piloto contratado pela Porsche, Laurin Heinrich, com dois pódios no DTM, e de Tim Tramnitz, que está a subir para a Fórmula 3 da FIA como o novo Red Bull Junior, bem como de Fynn Kratochwil nas corridas de estrada de motociclismo, que venceu o Campeonato Alemão de MiniGP e terminou em sexto lugar na final mundial. Agora é altura de continuar o nosso trabalho de patrocínio de uma forma direccionada e estamos ansiosos por alcançar mais sucessos e vitórias nos campeonatos com o promissor grupo de patrocinadores do próximo ano", afirmou Wolfgang Dürheimer, Presidente do Conselho de Administração da Fundação ADAC Sports.

Os objectivos só podem ser alcançados com parceiros fortes

"Estou muito satisfeito por, em conjunto com a DMSB e com o apoio das associações estatais de desporto automóvel, termos conseguido reorganizar a promoção de jovens talentos este ano com a Motorsport Team Germany e torná-la ainda mais eficiente", explicou Hermann Tomczyk, Presidente do Conselho de Administração da Fundação. "O nosso projeto de patrocínio tem um ponto de venda único com a sua vasta gama de medidas de apoio a jovens talentos no desporto automóvel alemão. No entanto, também precisamos do apoio da comunidade empresarial e das partes interessadas no desporto automóvel nacional para continuar a desenvolver a nossa promoção de jovens talentos. Afinal, o nosso objetivo mais importante é lançar as bases para que os atletas de topo alemães possam, no futuro, voltar a entusiasmar os adeptos na Fórmula 1, no MotoGP e noutras séries de automobilismo de relevo internacional, reforçando assim a reputação do desporto automóvel alemão neste país e, acima de tudo, em todo o mundo".

Resumo dos títulos conquistados

Fórmula 1/karting

Tim Tramnitz: 3º lugar na FRECA, Red Bull Junior Team

Maximilian Schleimer: 3º lugar no ADAC Kart Masters (Sénior)

Elia Weiss: 2º lugar no ADAC Kart Masters (X30 Junior)



GT/Protótipos

Theo Oeverhaus: Campeão de Estreantes da Porsche Carrera Cup Alemanha

Finn Gehrsitz: 3º lugar no ADAC GT Masters (classificação Júnior)

Daniel Gregor: Campeão Porsche Sports Cup Alemanha (Endurance), 3º lugar ADAC GT4

Alemanha (3º lugar na classificação Júnior)



Motocross

Simon Längenfelder: MX2-WM: Bronze

Alexandra Massury: EMX Women 250: Bronze

Maximilian Werner: EMX 125: Bronze



Enduro

Milan Schmüser: Campeonato do Mundo Júnior de Superenduro: Bronze

Luca Fischeder: Campeão Alemão de Enduro



Speedway

Norick Blödorn: Campeão alemão sub-21



Circuito de motas

Fynn Kratochwil: Campeão FIM MiniGP Alemanha, Campeão ADAC Mini Bike Cup

Dustin Schneider: 3º lugar na IDM SSP300



Trials

Johannes Heidel: Medalhista de prata EM Youth, campeão da Taça de Trial DMSB