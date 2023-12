Moto Trophy 2024 : la nouvelle saison attire

Depuis des années, la série Moto Trophy est considérée comme la 2e ligue du sport de course sur route sous licence en Allemagne. Elle organise ses événements en tant qu'Europe ouverte à tous les participants en Allemagne et dans les pays voisins.

Comme l'IDM (championnat international allemand) devient de plus en plus professionnel et donc de plus en plus cher, le Moto Trophy est une alternative qui peut encore être supportée financièrement par les pilotes. Ici, les petits budgets peuvent encore pratiquer le sport automobile à un niveau exigeant.

Même si le nom laisse supposer le contraire, les temps modernes sont arrivés depuis longtemps. Néanmoins, il existe des classes dans lesquelles les motos de course et de sport plus anciennes des années 80 continuent de courir dans leur propre classement. Les deux-temps ont également leur propre terrain de jeu, après que le règlement a banni cette espèce de la scène internationale.

Les superbikes de la première génération jusqu'à l'an 2000, avec leurs quatre cylindres de 750 cm³ ou leurs deux cylindres de 1000 cm³ de cylindrée, sont tout sauf des vieilleries. "Quiconque a déjà vu ces courses et comparé les temps au tour", explique l'organisateur, "sait apprécier les performances des pilotes. Il en va de même pour la catégorie 600 Supersport, qui a été ouverte cette saison jusqu'à l'année de construction 2009, qui correspond au modèle". On y trouve principalement des Yamaha RJ15, ainsi que quelques ZX-6 Kawasaki ou Honda de la gamme CBR 600.

Sans limite d'année de construction, les Twins font partie intégrante du programme des courses du week-end depuis des années. Contrairement à d'autres séries de bicylindres, les organisateurs ont introduit deux catégories. Dans les Big Twins, les machines jusqu'à 990 cm³ courent, les Top Twins dans la classe à cylindrée ouverte vers le haut. Alors que les Ducati et les Guzzi se bousculent dans la catégorie des grosses cylindrées, on trouve également quelques modèles Yamaha TRX/TDM en configuration de course. Ces derniers sont autorisés à prendre le départ en raison de la formule de handicap de cylindrée. La petite catégorie est principalement dominée par les Suzuki 650, qui rencontrent quelques Kawasaki. La RS660 d'Aprilia, qui a déjà fait quelques apparitions cette année, constitue une concurrence sérieuse.

La catégorie des side-cars fait également partie du programme du week-end. Répartis en deux catégories de cylindrée, les techniciens distinguent les attelages courts et les attelages longs, ainsi que les monoplaces à l'avant et les monoplaces à l'arrière.

L'organisation du Moto Trophy accorde également une grande importance au travail avec les jeunes. Chez les Youngster, les Supersport 300 prennent le départ avec les Moto 3 dans un groupe commun. On y trouve également les enfants du Honda Talent Challenge. La saison dernière, les jeunes talents ont été encadrés lors de certaines courses par le dernier pilote de Moto GP allemand, Stefan Bradl, lorsque son emploi du temps le permettait. Mais des pilotes suédois, français et tchèques ont également pris plaisir à venir assister aux courses du Moto Trophy pour faire le point sur leurs jeunes élèves.

Certes, la saison prochaine, certains des jeunes pilotes tenteront leur chance dans la série européenne NTC, mais les événements du Moto Trophy offrent une possibilité d'entraînement supplémentaire dans des conditions de course, tout comme les jeunes avec les motos KTM de la Junior Cup nationale ADAC.

Les pays voisins profitent volontiers de cette opportunité de départ. Ainsi, l'équipe néerlandaise Yamaha bLU cRU participe à quelques courses avec les catégories R3 et R7 Cup. Les superbikes et motos de course supersport actuelles du BeNeLux-Trophy sont également au départ de certaines courses en tant qu'invités. Les pilotes allemands auront l'occasion de participer en tant qu'invités, comme l'ont déjà fait certains participants lors de la saison écoulée.

La nouveauté est la Kawasaki Marken Cup avec la Ninja ZX-4RR. "Ce petit dérivé de la grande Superbike ZX 10 ne demande qu'à être utilisé sur la piste", affirme l'organisateur. Il y a 30 ans, la ZXR 400 était déjà présente sur le circuit en tant que petite superbike, qui évolue encore aujourd'hui dans la catégorie Supersport 400 avec son propre classement.

Une classe disparue depuis longtemps, mais relancée avec du matériel actuel, est également au départ de trois événements. Les 50 cm³ de la classe Freetech, dont les pilotes sont principalement néerlandais, ne se battent pas seulement pour la victoire, mais contribuent activement au maintien de cette classe. C'est tout de même un plateau complet de 25 à 30 pilotes qui se présente au public fasciné. Dans le peloton, on retrouve également les classiques de 50 avec leurs pneus étroits et d'anciens pilotes de Grand Prix.

Le coup d'envoi de la nouvelle saison de sept manifestations aura lieu les 6 et 7 avril avec deux jours d'entraînement et beaucoup de temps de conduite sur le circuit nouvellement construit de Mirecourt dans les Vosges, à seulement 130 kilomètres environ de Strasbourg. La saison se poursuivra ensuite avec les courses de Luxembourg (18-20 mai, Pentecôte), Flugplatzrennen Walldürn (14-16 juin), TT Circuit Assen (5-7 juillet), Motorsportarena Oschersleben (26-28 juillet), Autodrom Most (16-18 août), Luxembourg2 (7-8 septembre) et Frohburg (14-15 septembre, seulement deux temps).

Pour en savoir plus sur la série et les courses, il suffit de consulter le site Internet www.klassik-motorsport.com ou www.honda-talent.com. Les informations actuelles y sont déposées ou, pour des sujets spécifiques, il suffit de demander par mail à info@klassik-motorsport.com.