Trofeo Moto 2024: la nuova stagione è alle porte

Da anni, la serie Moto Trophy è considerata la seconda lega delle corse su strada autorizzate in Germania. Organizza le sue gare come evento europeo aperto a tutti i partecipanti della Germania e dei Paesi limitrofi.

Poiché l'IDM (International German Championship) sta diventando sempre più professionale e quindi anche più costoso, il Moto Trophy è un'alternativa che i piloti possono ancora permettersi. Qui si possono ancora organizzare gare di livello impegnativo con un budget limitato.

Anche se il nome suggerisce il contrario, i tempi moderni sono arrivati da tempo. Tuttavia, ci sono classi in cui le vecchie moto da corsa e sportive degli anni '80 continuano a gareggiare in una propria classifica. Anche le due tempi hanno il loro parco giochi, ora che i regolamenti hanno bandito questa specie dalla scena internazionale.

Le superbike della prima generazione fino all'anno 2000 con motori a quattro cilindri e 750 cm³ o a due cilindri con cilindrata di 1000 cm³ sono tutt'altro che ferri vecchi. "Chiunque abbia visto queste gare e abbia confrontato i tempi sul giro", dice l'organizzatore, "apprezzerà le prestazioni dei piloti. Lo stesso vale per la classe 600cc supersport, che in questa stagione è stata aperta al modello 2009". In questa classe viene utilizzata principalmente la Yamaha RJ15, ma anche alcune ZX-6 Kawasaki o Honda della serie CBR 600. Le bicilindriche sono state parte integrante del programma di gare.

I bicilindrici sono da anni parte integrante del programma di gare del fine settimana, senza restrizioni sull'anno di produzione. A differenza di altre serie a due cilindri, gli organizzatori hanno introdotto due classi. Nella Big Twins corrono le moto fino a 990 cm³, mentre le Top Twins gareggiano nella classe con cilindrata libera. Mentre le moto Ducati e Guzzi sono presenti nella classe Big, ci sono anche alcuni modelli Yamaha TRX/TDM in assetto da gara. Questi sono ammessi a gareggiare grazie alla formula dell'handicap di cilindrata. La classe piccola è dominata prevalentemente dalle varianti 650 di Suzuki, che incontrano alcune Kawasaki. La concorrenza più agguerrita è rappresentata dalla RS660 di Aprilia, già vista in campo quest'anno.

Anche la classe sidecar fa parte del programma del fine settimana. Divisa in due classi di cilindrata, i tecnici differenziano tra sidecar corti e lunghi e tra sidecar anteriori e posteriori.

L'organizzazione del Moto Trophy pone grande enfasi anche sui giovani talenti. Nella categoria Youngster, i piloti della Supersport 300 e della Moto 3 partono nello stesso gruppo. Anche i ragazzi dell'Honda Talent Challenge sono presenti in questo gruppo. La scorsa stagione, i giovani talenti sono stati allenati in alcune gare dall'ultimo pilota tedesco di Moto GP rimasto, Stefan Bradl, finché i suoi impegni lo hanno permesso. Ma anche i piloti svedesi, francesi e cechi si sono divertiti a venire alle gare del Moto Trophy per un'anteprima e per valutare la posizione dei loro giovani.

Anche se alcuni dei giovani piloti tenteranno la fortuna nella serie europea NTC nella prossima stagione, gli eventi del Moto Trophy offrono un'ulteriore opportunità di allenamento in condizioni di gara, così come i giovani sulle moto KTM della ADAC Junior Cup nazionale.

I Paesi limitrofi sono desiderosi di approfittare di questa opportunità. Ad esempio, la squadra olandese Yamaha bLU cRU parteciperà ad alcune gare delle classi R3 e R7 Cup. Anche le attuali superbike e supersportive del BeNeLux-Trophy saranno ospiti di alcune gare. I piloti provenienti dalla Germania avranno l'opportunità di partecipare come ospiti titolari, come hanno fatto alcuni partecipanti nella scorsa stagione.

La Kawasaki Marken Cup con la Ninja ZX-4RR è una novità. "Questa piccola derivazione della grande superbike ZX 10 non vede l'ora di scendere in pista", afferma fiducioso l'organizzatore. La ZXR 400 era di casa in pista 30 anni fa come piccola superbike, che ancora oggi gareggia nella classe Supersport 400 con una propria classificazione.

Anche una classe ormai scomparsa da tempo, ma rivitalizzata con macchinari di ultima generazione, parteciperà a tre eventi. La classe Freetech 50 cm³, composta da piloti prevalentemente olandesi, non solo lotta per la vittoria, ma contribuisce anche attivamente alla conservazione di questa classe. Un'intera schiera di 25-30 piloti si presenterà al pubblico affascinato. Il campo comprende anche le classiche 50cc con pneumatici da pista stretti e gli ex piloti del Gran Premio.

L'inizio della nuova stagione, con i suoi sette eventi, avverrà il 6-7 aprile con due giornate di allenamento e un'ampia sessione di guida sulla nuova pista di Mirecourt, nei Vosgi, a soli 130 chilometri da Strasburgo. La stagione prosegue poi con le gare in Lussemburgo (18-20 maggio, Pentecoste), la gara sul campo d'aviazione di Walldürn (14-16 giugno), il TT Circuit Assen (5-7 luglio), la Motorsportarena Oschersleben (26-28 luglio), l'Autodrom Most (16-18 agosto), Lussemburgo2 (7-8 settembre) e Frohburg (14-15 settembre, solo due tempi).

Per saperne di più sulla serie e sulle gare, basta visitare il sito www.klassik-motorsport.com o www.honda-talent.com. È possibile trovare le informazioni più recenti o inviare un'e-mail a info@klassik-motorsport.com per argomenti specifici.