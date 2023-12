Moto Trophy 2024: Nova temporada acena com a possibilidade de ser disputada

Como o IDM (International German Championship) está a tornar-se cada vez mais profissional e, portanto, também mais caro, o Moto Trophy é uma alternativa que os pilotos ainda podem pagar. Aqui, as corridas a um nível exigente ainda podem ser organizadas com um orçamento limitado.

Mesmo que o nome sugira o contrário, os tempos modernos já chegaram há muito tempo. No entanto, há classes em que as antigas motos de corrida e desportivas dos anos 80 continuam a correr na sua própria classificação. As motas de dois tempos também têm o seu próprio espaço de jogo, agora que os regulamentos baniram esta espécie da cena internacional.

As superbikes da primeira geração até ao ano 2000, com motores de quatro cilindros e 750 cm³ ou motores de dois cilindros com uma cilindrada de 1000 cm³, são tudo menos ferro velho. "Qualquer pessoa que tenha assistido a estas corridas e comparado os tempos por volta", diz o organizador, "apreciará o desempenho dos pilotos. O mesmo se aplica à classe supersport de 600cc, que foi aberta esta época ao modelo do ano 2009." A RJ15 da Yamaha é utilizada principalmente nesta classe, bem como algumas Kawasakis ZX-6 ou Hondas da série de modelos CBR 600.

Os gémeos têm sido parte integrante do programa de corridas de fim de semana durante anos, sem restrições quanto ao ano de fabrico. Ao contrário de outras séries de dois cilindros, os organizadores introduziram duas classes. Nos Big Twins, correm as máquinas até 990 cm³, enquanto os Top Twins correm na classe com uma cilindrada aberta. Enquanto as motos Ducati e Guzzi podem ser encontradas na classe das grandes, existem também alguns modelos Yamaha TRX/TDM em competição. Estes são elegíveis para competir devido à fórmula de handicap de cilindrada. A classe pequena é predominantemente dominada pelas variantes 650 da Suzuki, que se encontram com algumas Kawasakis. A competição séria vem da RS660 da Aprilia, que já foi vista no terreno este ano.

A classe sidecar também faz parte do programa do fim de semana. Dividida em duas classes de capacidade cúbica, os técnicos diferenciam entre sidecars curtos e longos, bem como entre entrada frontal e traseira.

A organização do Troféu Moto também dá grande ênfase aos jovens talentos. Na categoria Youngster, os pilotos de Supersport 300 e Moto 3 começam no mesmo grupo. As crianças do Honda Talent Challenge também podem ser encontradas aqui. Na época passada, os jovens talentos foram treinados em algumas corridas pelo último piloto de Moto GP da Alemanha, Stefan Bradl, enquanto a sua agenda o permitiu. Mas os pilotos da Suécia, França e República Checa também gostaram de vir às corridas do Troféu de Moto para participarem como convidados e avaliarem a posição dos seus jovens.

Apesar de alguns dos jovens pilotos irem tentar a sua sorte nas séries europeias NTC na próxima época, os eventos do Moto Trophy oferecem uma oportunidade adicional de treino em condições de corrida, tal como os jovens nas motos KTM da ADAC Junior Cup nacional.

Os países vizinhos estão ansiosos por tirar partido desta oportunidade. Por exemplo, a equipa holandesa Yamaha bLU cRU vai participar em algumas corridas com as classes R3 e R7 Cup. As actuais superbikes e motos de corrida supersport do BeNeLux-Trophy também são convidadas para algumas das corridas. Os pilotos da Alemanha terão a oportunidade de participar como pilotos convidados, tal como alguns participantes fizeram na época passada.

A Taça Kawasaki Marken com a Ninja ZX-4RR é uma novidade. "Esta pequena ramificação da grande superbike ZX 10 está ansiosa por ir para a pista de corrida", diz o organizador com confiança. A ZXR 400 já esteve em casa nas pistas há 30 anos como uma pequena superbike, que ainda hoje compete na classe Supersport 400 com a sua própria classificação.

Uma classe que há muito desapareceu, mas que foi revitalizada com a maquinaria mais recente, também irá competir em três eventos. A classe Freetech de 50 cm³, composta predominantemente por pilotos holandeses, não só luta pela vitória, como também contribui ativamente para a preservação desta classe. Afinal de contas, uma equipa completa de 25 a 30 pilotos apresentar-se-á ao público fascinado. O campo também inclui os clássicos de 50cc com pneus de pista estreita e antigos pilotos de Grande Prémio.

O início da nova época, com sete eventos, terá lugar de 6 a 7 de abril, com dois dias de treino e muito tempo de condução na recém-construída pista de corrida em Mirecourt, nos Vosges, a apenas 130 quilómetros de Estrasburgo. A época prossegue com as corridas no Luxemburgo (18-20 de maio, Pentecostes), Walldürn (14-16 de junho), TT Circuit Assen (5-7 de julho), Motorsportarena Oschersleben (26-28 de julho), Autodrom Most (16-18 de agosto), Luxembourg2 (7-8 de setembro) e Frohburg (14-15 de setembro, apenas a dois tempos).

Se quiser saber mais sobre a série e as corridas, basta visitar a página inicial em www.klassik-motorsport.com ou www.honda-talent.com. Pode encontrar aí as informações mais recentes ou pode enviar uma mensagem de correio eletrónico para info@klassik-motorsport.com para tópicos específicos.