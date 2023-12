KTM Junior Cup by ADAC: Última oportunidad para inscribirse

La fase de inscripción para la nueva KTM Junior Cup powered by ADAC entra en su recta final. Los jóvenes talentos interesados tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para asegurar su plaza de salida para la temporada 2024. Tras la presentación oficial en el Red Bull Ring en marzo de 2024, la KTM Junior Cup powered by ADAC se disputará durante cinco fines de semana de carreras en Alemania y la República Checa. Más información e inscripciones para la KTM Junior Cup powered by ADAC en ktmjuniorcup.com.

Red Bull Ring, Nürburgring, Hockenheim y compañía: La KTM Junior Cup powered by ADAC visitará circuitos internacionales en su temporada inaugural. El calendario de carreras de 2024 incluye cinco fines de semana de carreras como parte del Campeonato Internacional Alemán de Motociclismo IDM. El pistoletazo de salida oficial para la nueva temporada tendrá lugar los días 28 y 29 de marzo en la presentación en el Red Bull Ring.

Cada uno de los cinco fines de semana de carreras constará de sesiones de entrenamientos libres, sesiones de clasificación y dos carreras. Las carreras se celebrarán con motos homologadas de Austria: todos los participantes competirán con la KTM RC4 R con motores de 250 cc y cuatro tiempos. Una moto que el fabricante de motos de la Alta Austria ha desarrollado y establecido especialmente para los jóvenes pilotos de dos ruedas.

Acerca de la KTM Junior Cup powered by ADAC

La KTM Junior Cup powered by ADAC es una serie de carreras profesionales junior con el objetivo de promover a jóvenes talentos del motociclismo de Austria, Alemania y Suiza en su camino hacia el Campeonato del Mundo de Motociclismo. A partir de 2024, jóvenes talentos de entre 14 y 21 años competirán por los puntos y la victoria final en un total de cinco fines de semana de carreras. Todos los participantes competirán en motos idénticas: las KTM RC4 R con motores de 250 cc y cuatro tiempos. BG Sportpromotion organiza y dirige la serie de carreras junior en estrecha colaboración con KTM Austria y el ADAC.

Calendario de carreras para 2024

28 de marzo - 29 de marzo de 2024 Roll-out Red Bull Ring (A)

03 Mayo - 05 Mayo 2024 Sachsenring (D)

31 mayo - 02 junio 2024 Oschersleben (D)

21 Junio - 23 Junio 2024 Most (CZ)

30 agosto - 01 septiembre 2024 Nürburgring (D)

20 - 22 septiembre 2024 Hockenheimring (D)