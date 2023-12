KTM Junior Cup by ADAC : dernière chance pour s'inscrire

Cinq week-ends de course plus un roulage au Red Bull Ring. Ceux qui veulent participer en 2024 doivent s'y mettre. Les talents du deux-roues âgés de 14 à 21 ans peuvent s'inscrire jusqu'au 31 décembre 2023.

La phase d'inscription pour la nouvelle KTM Junior Cup powered by ADAC entre dans sa dernière ligne droite. Les jeunes talents intéressés ont encore jusqu'au 31 décembre 2023 pour s'assurer une place de départ pour la saison 2024. Après le roll-out officiel au Red Bull Ring en mars 2024, la KTM Junior Cup powered by ADAC disputera cinq week-ends de course en Allemagne et en République tchèque. Pour plus d'informations et pour s'inscrire à la KTM Junior Cup powered by ADAC, rendez-vous sur ktmjuniorcup.com.

Red Bull Ring, Nürburgring, Hockenheim et autres : pour sa première saison, la KTM Junior Cup powered by ADAC s'invite sur les circuits internationaux. Le calendrier des courses 2024 comprend cinq week-ends de course dans le cadre du championnat international de moto allemand IDM. Le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison sera donné les 28 et 29 mars lors du roll-out au Red Bull Ring.

Chacun des cinq week-ends de course se compose d'entraînements libres, de qualifications et de deux manches de course. Les courses se dérouleront sur des motos autrichiennes standard : tous les participants prendront le départ sur la KTM RC4 R avec des moteurs quatre temps de 250 cm3. Une moto que le constructeur de motos de Haute-Autriche a spécialement développée et établie pour les jeunes pilotes de deux-roues.

À propos de la KTM Junior Cup powered by ADAC

La KTM Junior Cup powered by ADAC est une série de courses professionnelles destinées aux jeunes talents de la moto en provenance d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse, dans le but de les encourager dans leur parcours vers le championnat du monde de moto. À partir de 2024, les talents âgés de 14 à 21 ans participeront à cinq week-ends de course au total pour marquer des points et tenter de remporter la victoire finale. Tous les participants prendront le départ avec des motos identiques - la KTM RC4 R avec des moteurs quatre temps de 250 cm3. L'organisation et la mise en œuvre de cette série de courses pour jeunes pilotes sont assurées par BG Sportpromotion en étroite collaboration avec KTM Autriche et l'ADAC.

Le calendrier des courses 2024

28 mars - 29 mars 2024 Roll-out Red Bull Ring (A)

03 mai - 05 mai 2024 Sachsenring (D)

31 mai - 02 juin 2024 Oschersleben (D)

21 juin - 23 juin 2024 Most (CZ)

30 août - 01 septembre 2024 Nürburgring (D)

20 - 22 septembre 2024 Hockenheimring (D)