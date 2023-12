KTM Junior Cup by ADAC: ultima possibilità di iscriversi

La fase di iscrizione alla nuova KTM Junior Cup powered by ADAC sta entrando in dirittura d'arrivo. I giovani talenti interessati hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per assicurarsi il posto di partenza per la stagione 2024. Dopo il debutto ufficiale al Red Bull Ring nel marzo 2024, la KTM Junior Cup powered by ADAC si svolgerà in cinque weekend di gara in Germania e nella Repubblica Ceca. Ulteriori informazioni e iscrizioni alla KTM Junior Cup powered by ADAC sono disponibili su ktmjuniorcup.com.

Red Bull Ring, Nürburgring, Hockenheim e così via: la KTM Junior Cup powered by ADAC visiterà circuiti internazionali nella sua stagione inaugurale. Il calendario 2024 prevede cinque weekend di gara nell'ambito del Campionato Internazionale Tedesco di Motociclismo IDM. Il calcio d'inizio ufficiale della nuova stagione avrà luogo il 28 e 29 marzo in occasione del roll-out al Red Bull Ring.

Ognuno dei cinque weekend di gara prevede sessioni di prove libere, qualifiche e due gare. Le gare si svolgeranno su moto standardizzate austriache: tutti i partecipanti gareggeranno su KTM RC4 R con motore a quattro tempi da 250 cc. Una moto che il costruttore di motociclette dell'Alta Austria ha sviluppato e realizzato appositamente per i giovani appassionati delle due ruote.

Informazioni sulla KTM Junior Cup promossa da ADAC

La KTM Junior Cup powered by ADAC è una serie di gare giovanili professionali con l'obiettivo di promuovere i giovani talenti del motociclismo di Austria, Germania e Svizzera nel loro percorso verso il campionato mondiale di motociclismo. A partire dal 2024, i giovani talenti di età compresa tra i 14 e i 21 anni si contenderanno i punti e la vittoria assoluta in un totale di cinque weekend di gara. Tutti i partecipanti gareggeranno su moto identiche, le KTM RC4 R con motori a quattro tempi da 250 cc. BG Sportpromotion organizza e gestisce la serie di gare junior in stretta collaborazione con KTM Austria e l'ADAC.

Il calendario delle gare 2024

28 marzo - 29 marzo 2024 Roll-out Red Bull Ring (A)

03 maggio - 05 maggio 2024 Sachsenring (D)

31 maggio - 02 giugno 2024 Oschersleben (D)

21 giugno - 23 giugno 2024 Most (CZ)

30 agosto - 01 settembre 2024 Nürburgring (D)

20 - 22 settembre 2024 Hockenheimring (D)