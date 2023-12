KTM Junior Cup by ADAC: Última oportunidade para se inscrever

Cinco fins-de-semana de corridas e a estreia no Red Bull Ring. Se quiseres participar em 2024, terás de te esforçar muito. Os talentosos pilotos de duas rodas com idades entre os 14 e os 21 anos ainda se podem inscrever até 31 de dezembro de 2023.

A fase de registo para a nova KTM Junior Cup powered by ADAC está a entrar na reta final. Os jovens talentos interessados têm até 31 de dezembro de 2023 para garantir o seu lugar de partida para a época de 2024. Após o lançamento oficial no Red Bull Ring, em março de 2024, a KTM Junior Cup powered by ADAC terá lugar ao longo de cinco fins-de-semana de corridas na Alemanha e na República Checa. Mais informações e inscrições para a Taça KTM Junior powered by ADAC podem ser encontradas em ktmjuniorcup.com.

Red Bull Ring, Nürburgring, Hockenheim e outros: A KTM Junior Cup powered by ADAC visitará pistas de corrida internacionais na sua época inaugural. O calendário de corridas de 2024 inclui cinco fins-de-semana de corrida como parte do Campeonato Internacional Alemão de Motociclismo IDM. O pontapé de saída oficial para a nova temporada terá lugar a 28 e 29 de março no Red Bull Ring.

Cada um dos cinco fins-de-semana de corridas será composto por sessões de treinos livres, sessões de qualificação e duas corridas. As corridas serão disputadas com motos austríacas normalizadas: todos os participantes competirão com a KTM RC4 R com motores a quatro tempos de 250 cc. Uma mota que o fabricante de motos da Alta Áustria desenvolveu e estabeleceu especialmente para os jovens condutores de duas rodas.

Sobre a KTM Junior Cup powered by ADAC

A KTM Junior Cup powered by ADAC é uma série de corridas profissionais de juniores com o objetivo de promover jovens talentos do motociclismo da Áustria, Alemanha e Suíça no seu caminho para o campeonato do mundo de motociclismo. A partir de 2024, os jovens talentosos com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos irão competir por pontos e pela vitória geral num total de cinco fins-de-semana de corridas. Todos os participantes irão competir em motas idênticas - a KTM RC4 R com motores a quatro tempos de 250 cc. A BG Sportpromotion organiza e dirige a série de corridas júnior em estreita cooperação com a KTM Áustria e a ADAC.

O calendário de corridas de 2024

28 março - 29 março 2024 Roll-out Red Bull Ring (A)

03 maio - 05 maio 2024 Sachsenring (D)

31 de maio - 02 de junho de 2024 Oschersleben (D)

21 de junho - 23 de junho de 2024 Most (CZ)

30 de agosto - 01 de setembro de 2024 Nürburgring (D)

20 - 22 setembro 2024 Hockenheimring (D)