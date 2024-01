IBPM prêt pour la saison 2024

"Le programme 2023 comprenait plusieurs événements absolument uniques, comme ceux de Schleiz, d'Assen et du Nürburgring", se souviennent les responsables de l'IBPM juste avant la cérémonie de fin d'année. Le calendrier a été complété par les courses de Rijeka, Most et Oschersleben. Outre le choix attractif des parcours, les organisateurs ont pu se réjouir d'un nombre record d'inscriptions.

Les performances sportives ont été remarquables, des temps dignes de l'IDM ont été régulièrement réalisés en tête de course et l'esprit dans le paddock a toujours été particulièrement familial malgré la rude concurrence sur le circuit. Et pas seulement lors des courses de sprint, la German Endurance Cup n'a certes pas eu une longue saison avec trois courses, mais les courses ont été très animées. Le point culminant a été la dernière course à Oschersleben, où 51 équipes au total se sont affrontées.

IBPM 2024 - le regard tourné vers l'avenir

Le regard est maintenant tourné vers l'avenir et la saison à venir. Celle-ci débutera en avril 2024 sur l'Automotodrom Grobnik/Rijeka, puis le seul événement de sprint de l'année aura lieu en mai sur le circuit GP du Nürburgring. En juin, l'IBPM et la BMW RR Cup prendront le départ sur le Schleizer Dreieck en même temps que l'IRRC, qui attire de nombreux visiteurs. Le quatrième événement aura lieu à l'Autodrome de Most deux semaines avant la course du championnat du monde de Superbike en juillet. Le Motorsportarena d'Oschersleben est un incontournable de la saison IBPM et accueillera les participants fin août. La finale se déroulera ensuite en septembre avec une deuxième course à Most, en République tchèque.

"Le nombre d'inscriptions est à nouveau excellent", révèle l'équipe organisatrice. "Des pilotes d'Allemagne, de Suisse, du Danemark, d'Autriche, de Croatie, de Belgique, des Pays-Bas et d'Italie se battent actuellement pour les points, les coupes et les prix".

L'organisateur Michael Dangrieß indique : "Après le succès de l'année dernière, nous sommes impatients de commencer la nouvelle saison. Nous avons à nouveau un calendrier formidable, même si

Assen n'en fait pas partie cette fois-ci. Je suis particulièrement heureux que BMW Motorrad intensifie encore sa collaboration dans la BMW RR Cup et propose aux débutants de la saison une offre très intéressante.

offre vraiment forte".

"Nous allons revoir de nombreux pilotes de la saison dernière en IBPM et en BMW RR Cup, mais nous avons aussi plusieurs nouveaux noms sur les listes de départ", ajoute-t-il. "Ces derniers temps, c'est surtout la Supersport qui s'est distinguée sur le plan qualitatif et nous allons certainement retrouver ce niveau. La saison prochaine, le Superbike Open devrait toutefois progresser et se situer à un niveau similaire. Ce qui ne veut pas dire qu'un pilote pas encore très expérimenté doive se détourner de l'IBPM. Grâce à une discipline et un fair-play presque légendaires sur la piste, l'IBPM se prête parfaitement au développement personnel".

Les formulaires d'inscription pour la saison sont disponibles depuis un certain temps déjà et, peu avant la fin de l'année, les différents événements ont été mis en ligne et peuvent désormais être réservés. De plus amples informations sont disponibles sur www.bike-promotion.com.

Calendrier IBPM et BMW RR Cup 2024

08-11.04.2024 Autodrome Grobnik Rijeka/CRO

09-11.05.2024 GP du Nürburgring/GER

14-16.06.2024 Schleizer Dreieck/GER

05.-07.07.2024 Autodrome Most/CZE

24-26.08.2024 MSA Oschersleben/GER

06-08.09.2024 Autodrome Most/CZE