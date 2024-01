L'IBPM è pronto per la stagione 2024

La stagione 2023 dell'International Bike Promotion Championship si conclude con la cerimonia di premiazione del 13 gennaio. Un anno pieno di superlativi, come non se ne sono mai visti nei 20 anni di storia dell'IBPM.

"Il programma 2023 comprendeva diversi eventi assolutamente unici, come quelli di Schleiz, Assen e del Nürburgring", hanno ricordato i dirigenti dell'IBPM poco prima delle celebrazioni di fine anno. Il calendario è stato completato dalle gare di Rijeka, Most e Oschersleben. Oltre all'attraente scelta di percorsi, gli organizzatori sono stati soddisfatti del numero record di iscrizioni.

Le prestazioni sportive sono state notevoli, i tempi di IDM sono stati regolarmente stabiliti in testa e lo spirito nel paddock è sempre stato estremamente informale, nonostante la dura competizione in pista. E non solo nelle gare sprint, la German Endurance Cup non ha avuto una stagione lunga con tre round, ma le gare sono andate davvero al sodo. Il momento clou è stata la gara finale di Oschersleben, che ha visto la partecipazione di 51 squadre.

IBPM 2024: uno sguardo al futuro

Ora guardiamo alla prossima stagione. Questa inizierà nell'aprile 2024 all'Automotodrom Grobnik/Rijeka, seguita dall'unico evento sprint dell'anno sul circuito GP del Nürburgring a maggio. A giugno, l'IBPM e la BMW RR Cup inizieranno insieme al popolare IRRC allo Schleizer Dreieck. Il quarto evento si terrà all'Autodrom Most due settimane prima del Campionato mondiale Superbike a luglio. La Motorsportarena Oschersleben è un must di ogni stagione IBPM, con un'apparizione come ospite alla fine di agosto. La finale si svolgerà poi a settembre con un secondo round a Most, nella Repubblica Ceca.

"Il numero di iscrizioni è ancora una volta eccellente", rivela il team organizzativo. "Piloti provenienti da Germania, Svizzera, Danimarca, Austria, Croazia, Belgio, Paesi Bassi e Italia sono attualmente in gara per ottenere punti, trofei e premi in denaro".

L'organizzatore Michael Dangrieß aggiunge: "Dopo il successo dello scorso anno, non vediamo l'ora di iniziare la nuova stagione. Abbiamo di nuovo un grande calendario, anche se

Assen questa volta non è incluso. Sono particolarmente lieto che BMW Motorrad stia intensificando ulteriormente la sua collaborazione nella BMW RR Cup, offrendo ai partenti un programma davvero forte".

"Rivedremo molti piloti della scorsa stagione nell'IBPM e nella BMW RR Cup, ma abbiamo anche un certo numero di nuovi nomi nelle liste di iscrizione", ha aggiunto. "Di recente, è stata soprattutto la Supersport a distinguersi in termini di qualità e sicuramente rivedremo questo livello. Nella prossima stagione, tuttavia, è probabile che la Superbike Open faccia un salto di qualità e si attesti su un livello simile. Questo non significa che i piloti meno esperti debbano evitare l'IBPM. Grazie alla sua disciplina quasi leggendaria e alla sua correttezza in pista, l'IBPM è il luogo perfetto per lo sviluppo personale".

I moduli per l'iscrizione alla stagione sono disponibili da tempo, e poco prima dell'inizio dell'anno i singoli eventi sono stati messi online e possono essere prenotati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.bike-promotion.com.

Calendario IBPM e BMW RR Cup 2024

08-11 aprile 2024 Autodrom Grobnik Rijeka/CRO

09-11 maggio 2024 GP del Nürburgring/GER

14-16/06/2024 Schleizer Dreieck/GER

05-07/07/2024 Autodrom Most/CZE

24-26/08/2024 MSA Oschersleben/GER

06-08/09/2024 Autodromo di Most/CZE