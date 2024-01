IBPM preparado para a época de 2024

A época de 2023 do Campeonato Internacional de Promoção de Bicicletas termina com a cerimónia do campeonato, a 13 de janeiro. Um ano cheio de superlativos, como nunca se viu antes nos 20 anos de história do IBPM.

"O programa de 2023 incluiu vários eventos absolutamente únicos, como os de Schleiz, Assen e Nürburgring", recordaram os responsáveis do IBPM pouco antes das celebrações de fim de ano. O calendário ficou completo com as corridas em Rijeka, Most e Oschersleben. Para além da escolha atractiva de percursos, os organizadores ficaram satisfeitos com um número recorde de inscrições.

Os desempenhos desportivos foram notáveis, os tempos dignos de IDM foram regularmente estabelecidos na frente e o espírito no paddock foi sempre extremamente informal, apesar da dura competição em pista. E não apenas nas corridas de sprint, a Taça da Alemanha de Resistência pode não ter tido uma longa temporada com três rondas, mas as corridas foram realmente muito intensas. O ponto alto foi a corrida final em Oschersleben, na qual competiram um total de 51 equipas.

IBPM 2024 - olhando para o futuro

Estamos agora a olhar para a próxima época. Esta começa em abril de 2024 no Automotodrom Grobnik/Rijeka, seguida do único evento de sprint do ano no circuito de GP de Nürburgring em maio. Em junho, o IBPM e a BMW RR Cup começarão juntamente com o popular IRRC no Schleizer Dreieck. O quarto evento terá lugar no Autodrom Most, duas semanas antes do Campeonato do Mundo de Superbike, em julho. A Motorsportarena Oschersleben é um ponto de passagem obrigatório em todas as épocas do IBPM e acolherá o evento no final de agosto. A final terá lugar em setembro, com uma segunda ronda em Most, na República Checa.

"O número de inscrições é, mais uma vez, excelente", revela a equipa organizadora. "Pilotos da Alemanha, Suíça, Dinamarca, Áustria, Croácia, Bélgica, Países Baixos e Itália estão atualmente a competir por pontos, troféus e prémios monetários."

O organizador Michael Dangrieß acrescenta: "Após o sucesso do ano passado, estamos ansiosos pela nova época. Temos novamente um ótimo calendário, mesmo que

Assen não esteja incluída desta vez. Estou particularmente satisfeito com o facto de a BMW Motorrad estar a intensificar a sua cooperação na BMW RR Cup e a oferecer aos pilotos que iniciam a época um programa muito forte.

"Vamos voltar a ver muitos pilotos da época passada no IBPM e na BMW RR Cup, mas também temos uma série de novos nomes nas listas de inscritos", acrescentou. "Mais recentemente, foi principalmente a Supersport que se destacou em termos de qualidade e vamos certamente ver este nível novamente. Na próxima época, no entanto, é provável que a Superbike Open dê um passo em frente e esteja a um nível semelhante. Isto não significa que os pilotos menos experientes devam evitar o IBPM. Graças à sua quase lendária disciplina e justiça em pista, o IBPM é o local perfeito para o desenvolvimento pessoal."

Os formulários de inscrição para a época já estão disponíveis há algum tempo e, pouco antes do final do ano, as provas individuais foram colocadas online e já podem ser reservadas. Mais informações podem ser encontradas em www.bike-promotion.com.

Calendário da IBPM e da BMW RR Cup 2024

08-11 abril 2024 Autodrom Grobnik Rijeka/CRO

09-11 maio 2024 GP de Nürburgring/GER

14-16/06/2024 Schleizer Dreieck/GER

05-07/07/2024 Autódromo de Most/CZE

24-26/08/2024 MSA Oschersleben/GER

06-08/09/2024 Autodrom Most/CZE