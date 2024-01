Helmut Dähne en mars au musée Classic Superbikes

Le Munichois Helmut Dähne parlera de sa vie et on pourra visiter le musée de Gifhorn en toute tranquillité. Ceux qui s'offrent un billet pour la pré-ouverture auront droit à un Leberkäs en plus.

"Helmut Dähne - King Of The Ring". C'est sous ce slogan que le Classic Superbike Museum, situé près de Braunschweig, fêtera une pré-ouverture exclusive le 23 mars 2024. Les responsables du musée promettent une soirée bavaroise avec la légende de la course automobile Helmut Dähne.

L'événement peut être réservé en tant que package complet et comprend, outre le repas, les boissons, l'entrée au musée avec une série de nouvelles motos comme la Norton Wankel TT/F1 et la Norton Wankel Classic, une exposition spéciale de 6 cylindres, et bien d'autres choses encore, la conférence multimédia d'environ 1,5 heure d'Helmut Dähne suivie d'une séance de dédicaces.

Ce vétéran munichois racontera aux invités sa vie passionnante et couronnée de succès. Il compte 15 titres de champion d'Allemagne, 132 victoires, 39 deuxièmes places et 36 troisièmes places en 384 courses. Parmi celles-ci, la victoire grandiose sur sa BMW au TT de l'île de Man, où il a pris le départ 23 fois au total. On n'oubliera pas non plus ses participations au championnat du monde d'endurance sur Eckert Honda et, bien sûr, son éternel record du tour avec la Honda RC30 sur la Nordschleife du Nürburgring. Parallèlement, Dähne a été pendant de nombreuses années chef du service course chez Metzeler AG et a donc joué un rôle déterminant dans le développement des pneus pour les motos.

"Ce sera une soirée très personnelle avec Helmut Dähne dans le cadre magnifique du Glockenpalast", assurent les organisateurs. "Conçue de manière interactive, car il répondra aussi très volontiers aux questions des fans, alors n'ayez pas peur".

Déroulement : à partir de 14h30, entrée au musée, visite autonome de l'exposition. De 15h30 à 18h30, repas avec du Leberkäs bavarois, fraîchement préparé par le boucher local, de la salade de pommes de terre, de la bière blanche et d'autres boissons froides et chaudes de l'assortiment. À partir d'environ 19:00 - 21:00 heures, conférence multimédia de Helmut Dähne suivie d'une séance de dédicaces. Prix du billet : 49 euros.

Réservations des billets sur le site www.classic-superbikes.com.