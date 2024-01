Helmut Dähne al Museo delle Superbike Classiche a marzo

Helmut Dähne di Monaco racconta la sua vita e voi potete visitare il museo di Gifhorn a vostro piacimento. Se vi regalate un biglietto per la pre-apertura, riceverete un Leberkäs in più.

"Helmut Dähne - King Of The Ring". Con questo motto, il Classic Superbike Museum vicino a Braunschweig festeggia un'esclusiva pre-apertura il 23 marzo 2024. Gli organizzatori del museo promettono una serata bavarese con la leggenda delle corse Helmut Dähne.

L'evento può essere prenotato come pacchetto completo e comprende cibo, bevande, ingresso al museo con una gamma di nuove moto come la Norton Wankel TT/F1 e la Norton Wankel Classic, uno speciale spettacolo a 6 cilindri e molto altro ancora, oltre a una presentazione multimediale di 1,5 ore di Helmut Dähne seguita da una sessione di autografi.

Il veterano di Monaco racconterà agli ospiti la sua vita estremamente emozionante e di successo. Ha 15 titoli del campionato tedesco, 132 vittorie, 39 secondi e 36 terzi posti in 384 gare. Tra queste, la magnifica vittoria con la sua BMW al TT sull'Isola di Man, dove ha gareggiato per un totale di 23 volte. Indimenticabili anche le sue partecipazioni al Campionato del Mondo Endurance su Eckert Honda e, naturalmente, il suo eterno record sul giro con la Honda RC30 sul Nürburgring Nordschleife. Dähne è stato anche responsabile del servizio corse di Metzeler AG per molti anni, svolgendo così un ruolo chiave nello sviluppo dei pneumatici per moto.

"Sarà una serata molto personale con Helmut Dähne nella splendida atmosfera del Glockenpalast", assicurano gli organizzatori. "Sarà interattiva, poiché sarà anche felice di rispondere alle domande dei fan, quindi non siate timidi".

Programma: dalle 14:30 ingresso al museo, visita autonoma della mostra. Dalle 15:30 alle 18:30 pasto con Leberkäs bavarese, fresco del macellaio locale, insalata di patate, birra di frumento e altre bevande fredde e calde dell'assortimento. Dalle 19:00 alle 21:00 presentazione multimediale di Helmut Dähne seguita da una sessione di autografi. Prezzo del biglietto: 49 euro.

Prenotazione dei biglietti tramite il sito www.classic-superbikes.com.