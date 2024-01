Helmut Dähne no Museu das Superbikes Clássicas em março

"Helmut Dähne - Rei do Ringue". Sob este lema, o Classic Superbike Museum, perto de Braunschweig, celebra uma pré-abertura exclusiva a 23 de março de 2024. Os organizadores do museu prometem uma noite bávara com a lenda das corridas Helmut Dähne.

O evento pode ser reservado como um pacote completo e inclui comida, bebidas, entrada no museu com uma gama de novas motos, como a Norton Wankel TT/F1 e a Norton Wankel Classic, um espetáculo especial de 6 cilindros e muito mais, bem como uma apresentação multimédia de 1,5 horas por Helmut Dähne, seguida de uma sessão de autógrafos.

O veterano de Munique falará aos convidados sobre a sua vida extremamente emocionante e bem sucedida. Tem 15 títulos de campeão alemão, 132 vitórias, 39 segundos e 36 terceiros lugares em 384 corridas. Entre estas, conta-se a magnífica vitória com o seu BMW no TT da Ilha de Man, onde competiu um total de 23 vezes. Também inesquecíveis são as suas participações no Campeonato do Mundo de Endurance com a Eckert Honda e, claro, o seu eterno recorde de volta com a Honda RC30 em Nürburgring Nordschleife. Dähne foi também gestor de serviços de competição na Metzeler AG durante muitos anos e desempenhou assim um papel fundamental no desenvolvimento de pneus para motas.

"Será uma noite muito pessoal com Helmut Dähne no maravilhoso ambiente do Glockenpalast", garantem os organizadores. "Será interativo, pois ele também terá todo o prazer em responder às perguntas dos fãs, por isso não se acanhem."

Programa: a partir das 14:30 entrada no museu, visita independente à exposição. Das 15:30 às 18:30 refeição com Leberkäs bávaros, frescos do talho local, salada de batata, cerveja de trigo e outras bebidas frias e quentes da gama. Aproximadamente das 19:00 às 21:00 Apresentação multimédia por Helmut Dähne, seguida de uma sessão de autógrafos. Preço do bilhete: 49 euros.

Reservas de bilhetes através da página de Internet www.classic-superbikes.com.