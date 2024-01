Test Moto Trophy : économiser en conduisant

Il reste encore quelques semaines avant les essais d'ouverture du Moto Trophy le premier week-end d'avril sur le circuit de Mirecourt/France, inauguré l'année dernière. Toutefois, ceux qui déposeront leur inscription dans les prochains jours, au plus tard le 31 janvier 2024, profiteront encore de la réduction pour les inscriptions anticipées. "La réduction est de 30 euros", calculent les organisateurs du Moto Trophy, "ce qui correspond à peu près à un plein d'essence pour la moto. Pourquoi s'en priver si l'on veut de toute façon y rouler".

Il y aura au moins cinq fois la possibilité de s'entraîner pendant 20 minutes sur le circuit, chacun des deux jours du week-end. "Cela devrait suffire", précise l'organisateur, "pour remettre le pilote en forme et adapter la moto de course à la saison à venir". Afin que les différentes machines et les différents niveaux de pilotage s'accordent également, la répartition se fait dans des groupes de force aussi égale que possible. Un groupe est également réservé aux attelages.

Situé en Alsace, le circuit n'est qu'à 130 kilomètres environ de Strasbourg ou de Sarrebruck, dans les Vosges. La ville la plus proche est Nancy, à environ 40 kilomètres. La saison se poursuivra ensuite avec les courses de Luxembourg (18-20 mai, Pentecôte), la course de l'aérodrome de Walldürn (14-16 juin), le TT Circuit Assen (5-7 juillet), la Motorsportarena Oschersleben (26-28 juillet), l'Autodrome de Most (16-18 août), Luxembourg2 (7-8 septembre) et Frohburg (14-15 septembre, deux-temps seulement).

Toutes les informations supplémentaires concernant l'inscription et l'événement sont disponibles sur le site Internet www.klassik-motorsport.com. Pour toute question spécifique, il suffit d'envoyer un e-mail à info@klassik-motorsport.com.