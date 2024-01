Test del Moto Trophy: risparmiare durante la guida

Mancano ancora alcune settimane alla sessione di allenamento inaugurale del Moto Trophy che si terrà il primo fine settimana di aprile sul circuito di Mirecourt, in Francia, inaugurato lo scorso anno. Tuttavia, chi si iscriverà nei prossimi giorni, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, potrà ancora beneficiare dello sconto early bird. "Lo sconto è di 30 euro", calcolano gli organizzatori del Moto Trophy, "l'equivalente di un pieno di benzina per la moto. Perché perderselo se si vuole andare comunque in moto?".

Almeno cinque volte in ciascuno dei due giorni del fine settimana, ci sarà la possibilità di esercitarsi in pista per 20 minuti. "Dovrebbe essere sufficiente", dice l'organizzatore, "per rimettere in forma il pilota e impostare la moto da corsa per la prossima stagione". Per garantire che le diverse moto e i diversi livelli di guida si adattino tra loro, gli organizzatori divideranno i piloti in gruppi di pari forza. Un gruppo è riservato anche ai sidecar.

Il percorso in Alsazia dista solo 130 chilometri da Strasburgo o da Saarbrücken, sulle montagne dei Vosgi. La città più vicina è Nancy, che dista circa 40 chilometri. La stagione prosegue poi con le gare in Lussemburgo (18-20 maggio, Pentecoste), la gara sul campo d'aviazione di Walldürn (14-16 giugno), il TT Circuit Assen (5-7 luglio), la Motorsportarena Oschersleben (26-28 luglio), l'Autodrom Most (16-18 agosto), Lussemburgo2 (7-8 settembre) e Frohburg (14-15 settembre, solo due tempi).

Tutte le informazioni sulla registrazione e sugli eventi sono disponibili sulla homepage del sito www.klassik-motorsport.com. Per qualsiasi domanda specifica, è sufficiente inviare un'e-mail a info@klassik-motorsport.com.