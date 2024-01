Teste Moto Trophy: Poupar enquanto conduz

As primeiras corridas da época do Moto Trophy 2024 só terão lugar em maio, mas já se pode aquecer no primeiro encontro durante um teste de dois dias em França, no início de abril.

Ainda faltam algumas semanas para a sessão de treinos de abertura do Moto Trophy, no primeiro fim de semana de abril, na pista de corridas de Mirecourt, em França, inaugurada no ano passado. No entanto, quem apresentar a sua inscrição nos próximos dias até 31 de janeiro de 2024, o mais tardar, beneficiará ainda do desconto para os primeiros interessados. "O desconto é de 30 euros", calculam os organizadores do Moto Trophy, "o que equivale a um depósito de gasolina para a mota. Porque é que se há-de perder isto, se se quer lá ir na mesma?"

Pelo menos cinco vezes em cada um dos dois dias do fim de semana, haverá a oportunidade de praticar na pista durante 20 minutos. "Isso deve ser suficiente", diz o organizador, "para colocar o piloto de volta em forma e preparar a moto de corrida para a próxima temporada". Para garantir que as diferentes motos e níveis de condução se adaptam uns aos outros, os organizadores dividem os pilotos em grupos de igual força. Um grupo está também reservado para os sidecars.

O percurso na Alsácia fica apenas a cerca de 130 quilómetros de Estrasburgo ou Saarbrücken, nas montanhas Vosges. A grande cidade mais próxima é Nancy, que fica a cerca de 40 quilómetros. A época prossegue com as corridas no Luxemburgo (18-20 de maio, Pentecostes), corrida no aeródromo de Walldürn (14-16 de junho), Circuito TT de Assen (5-7 de julho), Motorsportarena Oschersleben (26-28 de julho), Autodrom Most (16-18 de agosto), Luxemburgo2 (7-8 de setembro) e Frohburg (14-15 de setembro, apenas a dois tempos).

Todas as informações adicionais sobre inscrições e eventos podem ser encontradas na página inicial em www.klassik-motorsport.com. Se tiver alguma questão específica, basta enviar uma mensagem de correio eletrónico para info@klassik-motorsport.com.