KTM Junior Cup con el entrenador Tulovic - nuevo plazo de inscripción

El ex piloto del Campeonato del Mundo de Moto2 Lukas Tulovic apoyará a los talentos de la KTM Junior Cup powered by ADAC 2024 como entrenador de pilotaje. El plazo de inscripción ampliado finaliza el 29 de febrero de 2024.

Si aún no lo has hecho, todavía tienes hasta finales de febrero para apuntarte a la escuela para recién llegados. Lukas Tulovic ha sido contratado como instructor de pilotaje. Tulovic fue el primer piloto alemán en ganar el Campeonato Europeo de Moto2. Los talentos de las dos ruedas con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años aún pueden inscribirse hasta el 29 de febrero.

Más información e inscripciones directamente en www.ktmjuniorcup.com/

FIM CEV Moto2 European Championship, Moto2 World Championship, MotoE World Championship: Lukas Tulovic aporta una gran experiencia de varias series de carreras en el "Camino a MotoGP". Los jóvenes talentos se beneficiarán de ello en la temporada inaugural de la KTM Junior Cup powered by ADAC 2024. Tulovic acompañará a la nueva serie como entrenador de pilotaje en los cinco fines de semana de carreras y en el roll-out en el Red Bull Ring.

Ring como entrenador.

De talento a piloto ganador

"No tuve que pensármelo dos veces cuando el ADAC me propuso la idea. Las carreras son un deporte complejo con muchos componentes diferentes, muchos pequeños tornillos que hay que girar. Si todo encaja, te conviertes en un piloto ganador. Eso es lo que quiero enseñar a los jóvenes pilotos como entrenador de pilotaje", dijo el piloto de 23 años, que competirá en el Campeonato del Mundo de MotoE en 2024 y fue el primer piloto alemán en ganar el Campeonato de Europa de Moto2 en 2022.

2º plazo de inscripción: se amplía el plazo de inscripción

Buenas noticias para todos los talentos de las dos ruedas que aún no se han inscrito para la temporada 2024. Debido al continuo interés en la KTM Junior Cup powered by ADAC en las últimas semanas, los organizadores de la serie han ampliado el plazo de inscripción: "Queremos dar al mayor número posible de talentos del automovilismo en la región DACH la oportunidad de inscribirse en la KTM Junior Cup powered by ADAC 2024. Por lo tanto, tras consultar con KTM y el ADAC, hemos decidido establecer un segundo plazo de inscripción", explica Christoph Gerlach de BG

Sportpromotion y añade: "Ya se han enviado las primeras confirmaciones de inscripción y el grupo de pilotos va tomando forma poco a poco."

Los chicos y chicas de entre 14 y 21 años interesados tienen de plazo hasta el 29 de febrero de 2024 para inscribirse en la temporada 2024. A continuación, un grupo de expertos seleccionará a los participantes definitivos.

Calendario de carreras para 2024

28 - 29 de marzo de 2024 Roll-out Red Bull Ring (A)

03 - 05/05/2024 Ronda 1 Sachsenring (D)

31.05. - 02.06.2024 Ronda 2 Oschersleben (D)

21 - 23/06/2024 Ronda 3 Most (CZ)

30.08. - 01.09.2024 Ronda 4 Nürburgring (D)

20 - 22/09/2024 Vuelta 5 Hockenheimring (D)