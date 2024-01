KTM Junior Cup avec coach Tulovic - nouvelle date limite d'inscription

Ceux qui ne l'ont pas encore fait ont encore la possibilité de s'inscrire à l'école de la relève jusqu'à fin février. Lukas Tulovic a été engagé comme moniteur de conduite. Tulovic a été le premier pilote allemand à remporter le championnat d'Europe Moto2. Les talents du deux-roues âgés de 14 à 21 ans peuvent poser leur candidature jusqu'au 29 février.

Plus d'informations et inscription directement auprès de www.ktmjuniorcup.com/

Championnat d'Europe FIM CEV Moto2, Championnat du monde Moto2, Championnat du monde MotoE : Lukas Tulovic apporte avec lui toute l'expérience acquise dans différentes séries de courses sur la "Road to MotoGP". Les jeunes talents devraient en profiter lors de la première saison de la KTM Junior Cup powered by ADAC 2024. Tulovic accompagnera la nouvelle série durant les cinq week-ends de course et le roll-out au Red Bull.

Ring en tant que Riding Coach.

Du talent au pilote gagnant

"Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps lorsque l'ADAC m'a approché avec cette idée. Le racing est un sport complexe avec de nombreux composants différents, beaucoup de petites vis à tourner. Si tout s'accorde, tu deviens un pilote gagnant. C'est ce que je veux transmettre aux jeunes pilotes en tant que Riding Coach", explique le jeune homme de 23 ans, qui participera lui-même au championnat du monde MotoE en 2024 et qui a été le premier pilote allemand à remporter le championnat d'Europe Moto2 en 2022.

2ème clôture des inscriptions : délai d'inscription prolongé

Bonne nouvelle pour tous les talents du deux-roues qui ne se sont pas encore inscrits pour la saison 2024. En raison de l'intérêt persistant pour la KTM Junior Cup powered by ADAC au cours des dernières semaines, les responsables de la série ont prolongé la date limite de candidature : "Nous voulons donner au plus grand nombre possible de talents du sport automobile dans la région DACH la possibilité de s'inscrire à la KTM Junior Cup powered by ADAC 2024. C'est pourquoi, après avoir consulté KTM et l'ADAC, nous avons décidé de fixer une deuxième date limite d'inscription", explique Christoph Gerlach de BG

Sportpromotion et ajoute : "Les premières confirmations d'inscription ont déjà été envoyées, le peloton de pilotes commence à prendre forme concrètement".

Les filles et les garçons intéressés, âgés de 14 à 21 ans, ont ainsi jusqu'au 29 février 2024 pour s'inscrire pour la saison 2024. Par la suite, un panel d'experts sélectionnera le champ de participants définitif.

Le calendrier des courses 2024

28 - 29.03.2024 Roll-out Red Bull Ring (A)

03. - 05.05.2024 Round 1 Sachsenring (D)

31.05. - 02.06.2024 Round 2 Oschersleben (D)

21. - 23.06.2024 Round 3 Most (CZ)

30.08. - 01.09.2024 Round 4 Nürburgring (D)

20. - 22.09.2024 Round 5 Hockenheimring (D)