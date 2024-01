KTM Junior Cup con l'allenatore Tulovic - nuovo termine di iscrizione

L'ex pilota del Campionato del Mondo Moto2 Lukas Tulovic supporterà i talenti della KTM Junior Cup powered by ADAC 2024 come allenatore di guida. Il termine di iscrizione è stato prorogato al 29 febbraio 2024.

Se non l'avete ancora fatto, avete ancora tempo fino alla fine di febbraio per iscrivervi alla scuola per principianti. Lukas Tulovic è stato assunto come istruttore di guida. Tulovic è stato il primo pilota tedesco a vincere il Campionato Europeo Moto2. I talenti delle due ruote di età compresa tra i 14 e i 21 anni possono ancora iscriversi fino al 29 febbraio.

Ulteriori informazioni e iscrizioni direttamente su www.ktmjuniorcup.com/

FIM CEV Moto2 European Championship, Moto2 World Championship, MotoE World Championship: Lukas Tulovic porta con sé un bagaglio di esperienza in diverse serie di gare sulla "Road to MotoGP". I giovani talenti ne beneficeranno nella stagione inaugurale della KTM Junior Cup powered by ADAC 2024. Tulovic accompagnerà la nuova serie come allenatore di guida in tutti e cinque i weekend di gara e al debutto al Red Bull Ring.

Da talento a pilota vincente

"Non ho dovuto pensarci due volte quando l'ADAC mi ha proposto l'idea. Le corse sono uno sport complesso con molti componenti diversi, molte piccole viti che devono essere girate. Se tutto si incastra, si diventa piloti vincenti. Questo è ciò che voglio insegnare ai giovani piloti come allenatore di guida", ha detto il 23enne, che parteciperà al Campionato del Mondo MotoE nel 2024 ed è stato il primo pilota tedesco a vincere il Campionato Europeo Moto2 nel 2022.

2° termine di iscrizione: prorogato il termine di iscrizione

Buone notizie per tutti i talenti delle due ruote che non si sono ancora iscritti alla stagione 2024. A causa del continuo interesse per la KTM Junior Cup powered by ADAC nelle ultime settimane, gli organizzatori della serie hanno prorogato la scadenza per le iscrizioni: "Vogliamo dare al maggior numero possibile di talenti del motorsport nella regione DACH l'opportunità di candidarsi per la KTM Junior Cup powered by ADAC 2024. Pertanto, dopo aver consultato KTM e l'ADAC, abbiamo deciso di fissare una seconda scadenza per le iscrizioni", spiega Christoph Gerlach di BG Sportpromotion.

Sportpromotion e aggiunge: "Le prime conferme di iscrizione sono già state inviate e il gruppo di piloti sta lentamente prendendo forma".

Le ragazze e i ragazzi interessati di età compresa tra i 14 e i 21 anni hanno quindi tempo fino al 29 febbraio 2024 per iscriversi alla stagione 2024. Il gruppo finale di partecipanti sarà poi selezionato da una giuria di esperti.

Il calendario delle gare 2024

28 - 29 marzo 2024 Roll-out Red Bull Ring (A)

03 - 05/05/2024 Round 1 Sachsenring (D)

31.05. - 02.06.2024 Round 2 Oschersleben (D)

21 - 23/06/2024 Round 3 Most (CZ)

30.08. - 01.09.2024 Round 4 Nürburgring (D)

20 - 22/09/2024 5° round Hockenheimring (D)