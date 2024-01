KTM Junior Cup com o treinador Tulovic - novo prazo de inscrição

O antigo piloto do Campeonato do Mundo de Moto2, Lukas Tulovic, vai apoiar os talentos da KTM Junior Cup powered by ADAC 2024 como treinador de pilotagem. O prazo de inscrição alargado termina a 29 de fevereiro de 2024.

Se ainda não o fez, tem até ao final de fevereiro para se inscrever na escola para principiantes. Lukas Tulovic foi contratado como instrutor de equitação. Tulovic foi o primeiro piloto alemão a vencer o Campeonato Europeu de Moto2. Os jovens talentosos das duas rodas com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos podem ainda inscrever-se até 29 de fevereiro.

Mais informações e inscrições diretamente em www.ktmjuniorcup.com/

FIM CEV Campeonato da Europa de Moto2, Campeonato do Mundo de Moto2, Campeonato do Mundo de MotoE: Lukas Tulovic traz uma vasta experiência de várias séries de corridas no "Caminho para o MotoGP". Os jovens talentos vão beneficiar disso na época inaugural da KTM Junior Cup powered by ADAC 2024. Tulovic acompanhará a nova série como treinador de pilotagem nos cinco fins-de-semana de corrida e na apresentação no Red Bull Ring.

Ring como treinador de pilotagem.

De talento a piloto vencedor

"Não tive de pensar duas vezes quando a ADAC me abordou com a ideia. A corrida é um desporto complexo com muitos componentes diferentes, muitos parafusos pequenos que precisam de ser rodados. Se tudo se encaixar, torna-se num piloto vencedor. É isso que quero ensinar aos jovens pilotos como treinador de pilotagem", disse o jovem de 23 anos, que vai competir no Campeonato do Mundo de MotoE em 2024 e foi o primeiro piloto alemão a vencer o Campeonato da Europa de Moto2 em 2022.

2º prazo de inscrição: Prazo de inscrição alargado

Boas notícias para todos os talentosos pilotos de duas rodas que ainda não se inscreveram para a época de 2024. Devido ao interesse contínuo na KTM Junior Cup powered by ADAC nas últimas semanas, os organizadores da série alargaram o prazo de inscrição: "Queremos dar ao maior número possível de talentos do desporto motorizado na região DACH a oportunidade de se inscreverem na KTM Junior Cup powered by ADAC 2024. Por conseguinte, após consulta da KTM e do ADAC, decidimos fixar um segundo prazo de inscrição", explica Christoph Gerlach da BG

Sportpromotion e acrescenta: "As primeiras confirmações de inscrição já foram enviadas e o grupo de pilotos está lentamente a tomar forma."

As raparigas e rapazes interessados, com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos, têm até 29 de fevereiro de 2024 para se inscreverem na época de 2024. O grupo final de participantes será então selecionado por um painel de peritos.

O calendário das corridas de 2024

28 - 29 de março de 2024 Lançamento do Red Bull Ring (A)

03 - 05/05/2024 Ronda 1 Sachsenring (D)

31.05. - 02.06.2024 Ronda 2 Oschersleben (D)

21 - 23/06/2024 Ronda 3 Most (CZ)

30.08. - 01.09.2024 Volta 4 Nürburgring (D)

20 - 22/09/2024 Ronda 5 Hockenheimring (D)