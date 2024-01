Moto Trophy : Honda Challenge et Bradl également présents en 24

Les organisateurs du Moto Trophy et le pilote de MotoGP Stefan Bradl s'engagent à nouveau en faveur des jeunes talents du sport motocycliste pour la nouvelle année. Six dates et beaucoup de temps de conduite pour les rookies.

Avec le slogan "Road to MotoGP", Dorna, le promoteur du championnat du monde, encourage les jeunes talents du sport automobile dans différents pays et sur différents continents. En collaboration avec l'ADAC, la Northern Talent Cup NTC aura lieu en 2024. La saison prochaine, les courses se dérouleront sur des motos de course Honda NSF 250 R de production, qui remplaceront les machines KTM utilisées jusqu'à présent.

Le Honda Talent Challenge HTC continuera d'exister comme l'une des écoles de jeunes talents possibles. Depuis quatre ans, ce challenge est exclusivement installé lors des événements du Moto Trophy et plusieurs jeunes participants, après être passés des catégories mini-motos, l'utilisent assidûment pour se lancer dans la course sur les grands circuits. Stefan Bradl, pilote d'essai Honda et de MotoGP, est présent lors de certaines manifestations pour aider et conseiller les jeunes talents.

Cela permet une transition en douceur pour les pilotes issus des catégories mini-moto et offre aux pilotes refusés du NTC ainsi qu'aux participants acceptés une opportunité supplémentaire de s'entraîner dans des conditions de course. Une autre possibilité intéressante s'offre aux pilotes de la KTM Junior-Cup, qui peuvent également participer à la catégorie Youngster, mais qui sont classés séparément.

Actuellement, le calendrier comprend six courses et un entraînement début avril. Le format des événements du week-end est toujours le même, à une exception près : trois essais chronométrés déterminent la grille de départ des deux courses. Pour certains événements, le calendrier permet un entraînement libre supplémentaire le vendredi.

Comme il n'y a pas de limite d'âge supérieure, contrairement à la NTC, les pilotes de plus de 21 ans peuvent également y participer, tandis que l'accès est possible dès l'âge de 12 ans. De plus amples informations sur les manifestations sont publiées sur le site Internet de manière actualisée sous www.klassik-motorsport.com ou www.honda-talent.com.

Dates 2024 (mise à jour : janvier 2024)

05 - 07.04.24 Test-Run, entraînement Circuit Mirecourt (FRA)

18. - 20.05.24 Circuit du Luxembourg, Colmar-Berg (LUX)

14. - 16.06.24 Odenwald Klassik Aérodrome de Walldürn (GER)

05. - 07.07.24 Dutch Moto Classic TT Circuit Assen (NED)

26. - 28.07.24 Börde Moto Klassik Oschersleben (GER)

16. - 18.08.24 Czech Moto Classic Autodrom Most (CZE)

07. - 08.09.24 Luxembourg Classic Circuit of Luxembourg (LUX)