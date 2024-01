Trofeo Moto: Honda Challenge e Bradl anche nel '24

Con lo slogan "Road to MotoGP", il promotore del Campionato del Mondo Dorna promuove i giovani talenti del motorsport in vari Paesi e continenti. In collaborazione con l'ADAC, la Northern Talent Cup NTC si svolgerà nel 2024. La prossima stagione si disputerà con moto da corsa di serie Honda NSF 250 R, che sostituiranno le KTM utilizzate in precedenza.

Anche l'Honda Talent Challenge HTC continuerà a esistere come una delle possibili scuole giovanili. Il Challenge è stato una parte esclusiva degli eventi del Moto Trophy negli ultimi quattro anni ed è utilizzato con entusiasmo da molti giovani partecipanti come introduzione alle gare sui circuiti principali dopo essere passati dalle classi delle mini-moto. Il collaudatore Honda e pilota della MotoGP Stefan Bradl è a disposizione per offrire consigli e supporto ai giovani talenti in alcuni eventi.

In questo modo si crea una transizione senza soluzione di continuità per i nuovi arrivati dalle classi mini-moto e un'ulteriore opportunità di allenamento in condizioni di gara per i piloti respinti dell'NTC e per i partecipanti accettati. Un'altra interessante opzione è aperta ai piloti della KTM Junior Cup, che possono partecipare anche alla classe Youngster, ma sono classificati separatamente.

Il calendario prevede attualmente sei eventi di gara e un evento di allenamento all'inizio di aprile. Con un'eccezione, il formato degli eventi del fine settimana è sempre lo stesso: tre sessioni di qualifiche determinano la griglia di partenza delle due gare. In alcuni eventi, il programma prevede un'ulteriore sessione di prove libere il venerdì.

Poiché non c'è un limite massimo di età, a differenza dell'NTC, possono partecipare anche i piloti di età superiore ai 21 anni, mentre l'iscrizione è possibile a partire dai 12 anni. Ulteriori informazioni sugli eventi saranno pubblicate sulla homepage di www.klassik-motorsport.com o www.honda-talent.com.

Date 2024 (da gennaio 2024)

05 - 07.04.24 Prova, Circuito di allenamento Mirecourt (FRA)

18 - 20.05.24 Circuito del Lussemburgo, Colmar-Berg (LUX)

14 - 16/06/24 Odenwald Klassik Aeroporto di Walldürn (GER)

05 - 07/07/24 Dutch Moto Classic TT Circuito di Assen (NED)

26 - 28.07.24 Börde Moto Classic Oschersleben (GER)

16 - 18.08.24 Moto Classica Ceca Autodrom Most (CZE)

07 - 08.09.24 Lussemburgo Classic Circuito di Lussemburgo (LUX)