Moto Trophy: Honda Challenge e Bradl também em '24

Os organizadores do Moto Trophy e o piloto de MotoGP Stefan Bradl estão mais uma vez empenhados em apoiar os jovens motociclistas no novo ano. Seis datas e muito tempo de condução para os novatos.

Com o slogan "Road to MotoGP", a Dorna, promotora do Campeonato do Mundo, promove jovens talentos do desporto motorizado em vários países e continentes. Em cooperação com a ADAC, a Northern Talent Cup NTC terá lugar em 2024. A próxima época será disputada com motos de competição de produção Honda NSF 250 R, que substituirão as motos KTM anteriormente utilizadas.

O Honda Talent Challenge HTC também continuará a existir como uma das possíveis escolas de juniores. O Desafio tem sido uma parte exclusiva dos eventos do Troféu de Moto nos últimos quatro anos e é utilizado com entusiasmo por vários jovens participantes como uma introdução às corridas nos principais circuitos, depois de terem subido das classes de mini-bikes. O piloto de testes da Honda e de MotoGP, Stefan Bradl, está disponível para dar conselhos e apoio aos jovens talentos em alguns dos eventos.

Isto cria uma transição perfeita para os recém-chegados das classes de mini-bikes, bem como uma oportunidade de treino adicional em condições de corrida para os pilotos rejeitados do NTC e para os participantes aceites. Outra opção interessante está aberta aos pilotos da KTM Junior Cup, que também podem participar na classe Youngster, mas são classificados separadamente.

O calendário inclui atualmente seis eventos de corrida e um evento de treino no início de abril. Com uma exceção, o formato dos eventos de fim de semana é sempre o mesmo: três sessões de qualificação determinam a grelha de partida para as duas corridas. Nalguns eventos, o calendário permite uma sessão adicional de treinos livres na sexta-feira.

Uma vez que não existe limite máximo de idade, ao contrário do que acontece no NTC, os pilotos com mais de 21 anos também podem participar, sendo possível a inscrição a partir dos 12 anos. Mais informações sobre os eventos serão publicadas na página de acolhimento em www.klassik-motorsport.com ou www.honda-talent.com.

Datas 2024 (a partir de janeiro de 2024)

05 - 07.04.24 Test Run, Circuito de Treino Mirecourt (FRA)

18 - 20.05.24 Circuito do Luxemburgo, Colmar-Berg (LUX)

14 - 16/06/24 Odenwald Klassik Aeródromo de Walldürn (GER)

05 - 07/07/24 Dutch Moto Classic TT Circuit Assen (NED)

26 - 28.07.24 Börde Moto Classic Oschersleben (GER)

16 - 18.08.24 Czech Moto Classic Autodrom Most (CZE)

07 - 08.09.24 Luxemburgo Clássico Circuito do Luxemburgo (LUX)