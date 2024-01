ADAC Sachsen : deux filles en tête

Samedi dernier, l'ADAC Sachsen a honoré ses meilleurs sportifs de la saison 2023. Au Ballhaus Neue Welt de Zwickau, plus de 100 sportifs motorisés de l'ADAC Saxe ont été récompensés pour leurs résultats. Pour recevoir cette distinction, il faut être domicilié en Saxe, posséder une licence de pilote délivrée par l'ADAC et obtenir un résultat évalué selon la clé d'honneur de l'ADAC Sachsen. Tous les sportifs qui ont envoyé leurs résultats à l'avance ont été invités à l'hommage.

Le moment fort est chaque année la proclamation du sportif de l'année, désigné par un vote de la commission sportive de l'ADAC Sachsen, composée de vingt-et-un membres. Les quelque 600 invités attendaient avec impatience que l'animatrice Anja Petzold et le présentateur Wolf Dieter Jacobi tirent les noms de l'enveloppe.

La jeune sportive de l'année 2023 a été Anina Urlaß. L'athlète de treize ans originaire de Hohndorf avait remporté la saison dernière les FIM MiniGP Austria Series. Dans la catégorie des deux roues, il y avait cette année une particularité. Tanja Schlosser et Jeremy Sydow ont été élus respectivement sportive et sportif deux-roues de l'année avec le même nombre de voix. Schlosser a été championne d'Europe d'enduro et a participé, entre autres, aux Sixdays de Mexico. Dans la coupe allemande DMSB, la jeune femme originaire des monts Métallifères s'est assurée la 4e place dans la catégorie E1B face à ses collègues masculins. La saison dernière, Jeremy Sydow s'est également distingué sur le plan national et sur celui de l'ADAC.

au niveau international. Sa troisième place au championnat du monde junior d'enduro FIM a été le plus grand succès de sa carrière. Le jeune homme de Chemnitz s'est en outre assuré le titre de champion d'Allemagne d'enduro dans la catégorie E1.

Le choix du titre de sportif à quatre roues de l'année n'a pas été difficile cette année : en tant que vainqueur allemand de la Coupe du monde de karting électrique, Niels Tröger a inscrit son nom dans les livres d'histoire en 2023 en tant que premier vainqueur allemand depuis 43 ans. Le jeune homme de Dresde, âgé de vingt-et-un ans, s'est en outre assuré la victoire dans la coupe de karting à pédales du DMSB. Les sportifs, les familles et les invités ont clôturé ensemble la cérémonie ADAC Sachsen Sportlerehrung.