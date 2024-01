ADAC Sassonia: due ragazze in testa alla classifica

Anina Urlaß è la Giovane Sportiva dell'Anno 2023. Tanja Schlosser e Jeremy Sydow condividono il titolo di Sportiva dell'Anno per le due ruote. Niels Tröger è stato nominato Sportivo dell'anno per le quattro ruote.

Sabato scorso, l'ADAC Sassonia ha premiato i suoi migliori atleti della stagione 2023. Presso la Ballhaus Neue Welt di Zwickau, oltre 100 atleti dell'ADAC Saxon motorsport sono stati premiati per i loro risultati. I requisiti per ricevere il premio sono la residenza in Sassonia, la patente di guida rilasciata dall'ADAC e un risultato riconosciuto secondo la chiave d'onore dell'ADAC Sassonia. Tutti gli atleti che hanno presentato i loro risultati in anticipo sono stati invitati a essere premiati.

Il momento culminante di ogni anno è l'annuncio dello sportivo dell'anno, che viene determinato da una votazione della commissione sportiva dell'ADAC Sassonia, composta da ventuno membri. I circa 600 ospiti hanno atteso con ansia che la presentatrice Anja Petzold e il conduttore Wolf Dieter Jacobi estraessero i nomi dalla busta.

Anina Urlaß è stata nominata Giovane sportiva dell'anno 2023. La tredicenne atleta di Hohndorf ha vinto la FIM MiniGP Austria Series la scorsa stagione. Quest'anno c'è stato qualcosa di speciale nella categoria delle due ruote. Con lo stesso numero di voti, Tanja Schlosser e Jeremy Sydow sono stati premiati rispettivamente come atleta a due ruote e atleta a due ruote dell'anno. Schlosser è diventata campionessa europea di enduro e ha partecipato, tra gli altri eventi, alla Sixdays in Messico. Nella DMSB Cup tedesca, la giovane pilota dell'Erzgebirge si è assicurata il quarto posto nella classe E1B contro i suoi colleghi maschi. Anche Jeremy Sydow ha avuto successo sia a livello nazionale cheADAC

internazionale della scorsa stagione. Il suo terzo posto nel Campionato mondiale FIM Junior Enduro è stato il più grande successo della sua carriera fino ad oggi. Il pilota di Chemnitz si è anche assicurato il titolo di Campione tedesco di Enduro nella classe E1.

La decisione per il titolo di Sportivo a quattro ruote dell'anno non è stata difficile quest'anno: come vincitore della Coppa del Mondo tedesca nel kart a cambio, Niels Tröger è entrato nei libri di storia come il primo vincitore tedesco in 43 anni nel 2023. Il ventunenne di Dresda si è assicurato anche la vittoria nella DMSB Shifter Kart Cup. Insieme ad altri atleti, famiglie e ospiti, i premiati hanno concluso la cerimonia di premiazione sportiva dell'ADAC Sachsen.