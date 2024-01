ADAC Saxónia: Duas raparigas no topo

Anina Urlaß é a Jovem Desportista do Ano 2023. Tanja Schlosser e Jeremy Sydow partilham o título de Desportista do Ano em Duas Rodas. Niels Tröger foi nomeado Desportista do Ano em Quatro Rodas.

A ADAC Saxónia homenageou os seus melhores atletas da época de 2023 no passado sábado. No Ballhaus Neue Welt, em Zwickau, mais de 100 atletas do desporto automóvel da ADAC Saxónia foram distinguidos pelos seus resultados. Os pré-requisitos para receber o prémio são uma residência na Saxónia, uma carta de condução através da ADAC e um resultado que seja reconhecido de acordo com a chave de honra da ADAC Saxónia. Todos os atletas que submeteram os seus resultados com antecedência foram convidados a ser homenageados.

O ponto alto de cada ano é o anúncio do Desportista do Ano, que é determinado por uma votação da comissão desportiva de vinte e um membros da ADAC Saxónia. Os cerca de 600 convidados aguardavam ansiosamente enquanto a apresentadora Anja Petzold e o anfitrião Wolf Dieter Jacobi tiravam os nomes do envelope.

Anina Urlaß foi nomeada Jovem Desportista do Ano 2023. A atleta de Hohndorf, de 13 anos, venceu o FIM MiniGP Austria Series na época passada. Este ano, houve algo de especial na categoria de duas rodas. Com o mesmo número de votos, Tanja Schlosser e Jeremy Sydow foram distinguidos como atleta de duas rodas e atleta de duas rodas do ano, respetivamente. Schlosser tornou-se Campeã Europeia de Enduro e competiu nos Sixdays no México, entre outros eventos. Na Taça da Alemanha DMSB, a jovem piloto de Erzgebirge garantiu o 4º lugar na classe E1B contra os seus colegas do sexo masculino. Jeremy Sydow também foi bem sucedido tanto a nível nacional como a nível daADAC

internacional na época passada. O seu 3º lugar no Campeonato do Mundo de Enduro Júnior da FIM foi o maior sucesso da sua carreira até à data. O piloto de Chemnitz também garantiu o título de Campeão Alemão de Enduro na classe E1.

A decisão para o título de Desportista de Quatro Rodas do Ano não foi difícil este ano: como vencedor da Taça do Mundo da Alemanha no shifter kart, Niels Tröger entrou nos livros de história como o primeiro vencedor alemão em 43 anos em 2023. O jovem de 21 anos de Dresden também garantiu a vitória na Taça DMSB Shifter Kart. Juntamente com outros atletas, famílias e convidados, os homenageados encerraram a cerimónia de entrega de prémios desportivos da ADAC Saxónia.