Northern Talent Cup : 25% de pilotes allemands au départ

Lors de la troisième saison de la Northern Talent Cup, l'Allemand Rocco Caspar Sessler et l'équipe MCA Racing ont remporté la couronne de la série pour jeunes pilotes en 2023. Six nouveaux candidats sont désormais dans les starting-blocks et aimeraient bien suivre ses traces en 2024. La Northern Talent Cup, créée en 2020 par Dorna Sports, le distributeur de MotoGP, et l'ADAC, passe dès cette saison de KTM à des machines Honda NSF250 R uniformes.

Après le dernier champion KTM Sessler, qui passe automatiquement à la Red Bull Rookies Cup cette année, c'est au tour du talentueux Suisse Lenoxx Phommara de passer de la Northern Talent Cup à la Red Bull Rookies Cup cette saison. Après la NTC, ces deux jeunes pilotes ont les meilleures chances de poursuivre leur 'Road to MotoGP' et de réaliser leur grand rêve.

Par ailleurs, 24 pilotes au total rejoindront la Northern Talent Cup la saison prochaine. Outre les pilotes belges, italiens, néerlandais, hongrois, français et ukrainiens, deux pilotes suisses et deux autrichiens feront leur entrée. La force la plus importante est toutefois constituée par l'Allemagne, avec six jeunes pilotes prometteurs qui souhaitent montrer leur talent en 2024 sur les nouveaux pneus Pirelli.

Dustin Schneider fait son retour dans la Northern Talent Cup après une année d'absence. Après avoir déjà couru dans cette série pour jeunes pilotes de 2020 à 2022 et terminé à la troisième place en tant que meilleur Allemand en 2022, le jeune homme de 17 ans veut repartir à l'assaut cette année avec l'équipe Mass Sports Racing By JRP Motorsport.

Anakin Zelenak sera le coéquipier de Schneider au sein de l'équipe Mass Sports Racing By JRP Motorsport en 2024. Le jeune homme de 15 ans entame cette année sa deuxième saison dans la Northern Talent Cup, après avoir terminé 12e lors de son année de rookie.

L'équipe Kiefer Racing, connue pour ses participations au championnat du monde de moto et plus récemment au championnat international d'Allemagne, fait son entrée dans la Northern Talent Cup en 2024 et envoie un autre Allemand, Thias Wenzel (15 ans), sur le terrain. Avec Alexander Weizel (15 ans, Weizel Racing Team), Ben Wiegner (14 ans, JB-Racing) et Richard Irmscher (14 ans, Racingteam Irmscher), trois autres rookies prometteurs prendront le départ de la NTC en 2024.

Avant que la saison de la Northern Talent Cup ne débute sur sept événements de deux courses chacun, du 19 au 21 avril à Assen, aux Pays-Bas, aux côtés du World Superbike, les jeunes pilotes auront la chance de tester leur nouvelle machine Honda NSF250 R les 6 et 7 avril à la Motorsport Arena d'Oschersleben.

Participants à la Northern Talent Cup 2024

#2 Tom Rolin - Belgique - Junior Black Nights

#5 Tom Kuil - Pays-Bas - Zelda People Racing

#12 Martin Vincze - Hongrie - VM Racing Team

#16 Kyano Schoo - Pays-Bas - KS-Racing

#17 Thias Wenzel - Allemagne - Kiefer Racing

#20 Dustin Schneider - Allemagne - Mass Sports by JRP

#22 Alexander Weizel - Allemagne - Weizel Racing

#23 Lorenzo Pontillo - Belgique - Junior Black Knights

#26 Ben Wiegner - Allemagne - JB-Racing

#27 Antoine Nativi - France - Nativi

#28 Ferre Fleerackers - Belgique - Junior Black Knights

#31 Delano Greven - Pays-Bas - DG Motorsports

#33 David Sidorov - Ukraine - Arda Racing Team

#36 Jurrien Van Crugten - Pays-Bas - BB64 Academy

#38 Tobias Kitzbichler - Autriche - Racingteam Kitzbichler

#46 Matteo Masili - Italie - MM Racing Team

#53 Levin Phommara - Suisse - Phommara Racing

#54 Valdemar Mellgren - Suède - Nordgren Racing

#55 Anakin Zelenak - Allemagne - Mass Sports by JRP

#73 Zoltán Kovács - Hongrie - Motomax Motorsport

#81 Daniel Krabacher - Autriche - Kini Bike World

#85 Alessandro Binder - Suisse - Kiefer Racing

#95 Richard Irmscher - Allemagne - Racingteam Irmscher

#96 Swan Emprin - France Swan#96

Dates de la Northern Talent Cup 2024

06-07.04.2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19-21.04.2024 Assen /NL (WorldSBK)

03.-05.05 2024 Sachsenring (IDM)

31.05.-02.06.2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21-23.06.2024 Most/CZ (IDM)

05-07.07.2024 Sachsenring (MotoGP)

16.-18.08.2024 TT Circuit Assen/NL (IDM)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring (IDM)