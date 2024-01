Northern Talent Cup: 25% di piloti tedeschi al via

Nella terza stagione della Northern Talent Cup, nel 2023, il tedesco Rocco Caspar Sessler si è assicurato la corona nella serie junior con l'MCA Racing Team. Ora sei nuovi candidati sono in attesa di seguire le sue orme nel 2024. La Northern Talent Cup, lanciata nel 2020 da Dorna Sports, società di marketing della MotoGP, e dall'ADAC, da questa stagione passerà dalle KTM alle Honda NSF250 R standardizzate.

Dopo che l'ultimo campione KTM Sessler è stato promosso automaticamente alla Red Bull Rookies Cup quest'anno, anche il talentuoso pilota svizzero Lenoxx Phommara passerà dalla Northern Talent Cup alla Red Bull Rookies Cup. Dopo l'NTC, entrambi i giovani piloti hanno le migliori possibilità di continuare la loro "Road to MotoGP" e di realizzare il loro grande sogno.

Nel frattempo, un totale di 24 piloti si uniranno alla Northern Talent Cup nella prossima stagione. Oltre ai piloti provenienti da Belgio, Italia, Paesi Bassi, Ungheria, Francia e Ucraina, parteciperanno anche due piloti della Svizzera e dell'Austria. La forza più forte, tuttavia, è la Germania, con sei giovani piloti promettenti che vogliono mostrare le loro abilità sui nuovi pneumatici Pirelli nel 2024.

Dustin Schneider torna alla Northern Talent Cup dopo un anno di assenza. Dopo aver già corso nella serie junior dal 2020 al 2022 ed essersi classificato come miglior tedesco al terzo posto nel 2022, il 17enne vuole attaccare di nuovo quest'anno insieme al team Mass Sports Racing By JRP Motorsport.

Anakin Zelenak sarà il compagno di squadra di Schneider nel team Mass Sports Racing By JRP Motorsport nel 2024. Il quindicenne sta iniziando quest'anno la sua seconda stagione nella Northern Talent Cup, dopo essersi classificato al 12° posto nel suo anno da esordiente.

Il Kiefer Racing Team, noto per il Campionato mondiale di motociclismo e più recentemente per il Campionato internazionale tedesco, entra per la prima volta nella Northern Talent Cup nel 2024 e manda in campo un altro tedesco con Thias Wenzel (15 anni). Con il quindicenne Alexander Weizel (Weizel Racing Team), il quattordicenne Ben Wiegner (JB-Racing) e il quattordicenne Richard Irmscher (Racingteam Irmscher), altri tre promettenti esordienti parteciperanno alla NTC nel 2024.

Prima che la stagione della Northern Talent Cup prenda il via con sette eventi e due gare ciascuno dal 19 al 21 aprile ad Assen, nei Paesi Bassi, insieme al Mondiale Superbike, i giovani piloti avranno la possibilità di testare le loro nuove Honda NSF250 R alla Motorsport Arena Oschersleben il 6 e 7 aprile.

Partecipanti alla Northern Talent Cup 2024

#2 Tom Rolin - Belgio - Junior Black Nights

#5 Tom Kuil - Paesi Bassi - Zelda People Racing

#12 Martin Vincze - Ungheria - VM Racing Team

#16 Kyano Schoo - Paesi Bassi - KS-Racing

#17 Thias Wenzel - Germania - Kiefer Racing

#20 Dustin Schneider - Germania - Mass Sports by JRP

#22 Alexander Weizel - Germania - Weizel Racing

#23 Lorenzo Pontillo - Belgio - Junior Black Knights

#26 Ben Wiegner - Germania - JB-Racing

#27 Antoine Nativi - Francia - Nativi

#28 Ferre Fleerackers - Belgio - Junior Black Knights

#31 Delano Greven - Paesi Bassi - DG Motorsports

#33 David Sidorov - Ucraina - Arda Racing Team

#36 Jurrien Van Crugten - Paesi Bassi - BB64 Academy

#38 Tobias Kitzbichler - Austria - Racingteam Kitzbichler

#46 Matteo Masili - Italia - MM Racing Team

#53 Levin Phommara - Svizzera - Phommara Racing

#54 Valdemar Mellgren - Svezia - Nordgren Racing

#55 Anakin Zelenak - Germania - Mass Sports by JRP

#73 Zoltán Kovács - Ungheria - Motomax Motorsport

#81 Daniel Krabacher - Austria - Kini Bike World

#85 Alessandro Binder - Svizzera - Kiefer Racing

#95 Richard Irmscher - Germania - Racingteam Irmscher

#96 Swan Emprin - Francia Swan#96

Date Northern Talent Cup 2024

06-07/04/2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19-21 aprile 2024 Assen /NL (WorldSBK)

03-05/05/2024 Sachsenring (IDM)

31 maggio - 2 giugno 2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21-23/06/2024 Most/CZ (IDM)

05-07/07/2024 Sachsenring (MotoGP)

16-18/08/2024 Circuito TT Assen/NL (IDM)

30 agosto - 1° settembre 2024 Nürburgring (IDM)