Northern Talent Cup: 25 % de pilotos alemães no início

O grupo de participantes para a quarta temporada da Northern Talent Cup foi finalizado. Os novos pilotos serão formados na escola júnior organizada pelo promotor do Campeonato do Mundo Dorna, a ADAC e o fabricante Honda.

Na terceira época da Northern Talent Cup em 2023, o alemão Rocco Caspar Sessler garantiu a coroa na série júnior com a MCA Racing Team. Agora, seis novos candidatos estão à espera de seguir as suas pisadas em 2024. A Northern Talent Cup, que foi lançada em 2020 pela Dorna Sports e pela ADAC, vai mudar de KTM para máquinas Honda NSF250 R padronizadas a partir desta temporada.

Depois de o último campeão da KTM, Sessler, ter sido automaticamente promovido à Red Bull Rookies Cup este ano, o talentoso piloto suíço Lenoxx Phommara também passará da Northern Talent Cup para a Red Bull Rookies Cup esta época. Depois da NTC, ambos os jovens pilotos têm as melhores hipóteses de continuar a sua "Road to MotoGP" e realizar o seu grande sonho.

Entretanto, um total de 24 pilotos vão juntar-se à Northern Talent Cup na próxima época. Para além dos pilotos da Bélgica, Itália, Países Baixos, Hungria, França e Ucrânia, dois pilotos da Suíça e da Áustria vão competir cada um. A força mais forte, no entanto, é a Alemanha, com seis jovens pilotos promissores que querem mostrar as suas capacidades nos novos pneus Pirelli em 2024.

Dustin Schneider está de regresso à Northern Talent Cup após um ano de ausência. Tendo já corrido na série júnior de 2020 a 2022 e terminado como o melhor alemão em terceiro lugar em 2022, o jovem de 17 anos quer atacar novamente este ano juntamente com a equipa Mass Sports Racing By JRP Motorsport.

Anakin Zelenak será o companheiro de equipa de Schneider na equipa Mass Sports Racing By JRP Motorsport em 2024. O jovem de 15 anos inicia este ano a sua segunda época na Northern Talent Cup, depois de ter terminado em 12º lugar no seu ano de estreia.

A Kiefer Racing Team, conhecida pelo Campeonato do Mundo de Motociclismo e, mais recentemente, pelo Campeonato Internacional Alemão, entra na Northern Talent Cup pela primeira vez em 2024 e envia outro alemão para o terreno com Thias Wenzel (15 anos). Com Alexander Weizel (Weizel Racing Team), de 15 anos, Ben Wiegner (JB-Racing), de 14 anos, e Richard Irmscher (Racingteam Irmscher), de 14 anos, mais três promissores estreantes vão competir na NTC em 2024.

Antes do início da temporada da Northern Talent Cup, com sete eventos e duas corridas cada, de 19 a 21 de abril, em Assen, na Holanda, juntamente com o World Superbike, os jovens pilotos terão a oportunidade de testar as suas novas máquinas Honda NSF250 R na Motorsport Arena Oschersleben, a 6 e 7 de abril.

Participantes da Northern Talent Cup 2024

#2 Tom Rolin - Bélgica - Junior Black Nights

#5 Tom Kuil - Holanda - Zelda People Racing

#12 Martin Vincze - Hungria - VM Racing Team

#16 Kyano Schoo - Países Baixos - KS-Racing

#17 Thias Wenzel - Alemanha - Kiefer Racing

#20 Dustin Schneider - Alemanha - Mass Sports by JRP

#22 Alexander Weizel - Alemanha - Weizel Racing

#23 Lorenzo Pontillo - Bélgica - Junior Black Knights

#26 Ben Wiegner - Alemanha - JB-Racing

#27 Antoine Nativi - França - Nativi

#28 Ferre Fleerackers - Bélgica - Junior Black Knights

#31 Delano Greven - Países Baixos - DG Motorsports

#33 David Sidorov - Ucrânia - Arda Racing Team

#36 Jurrien Van Crugten - Países Baixos - BB64 Academy

#38 Tobias Kitzbichler - Áustria - Racingteam Kitzbichler

#46 Matteo Masili - Itália - MM Racing Team

#53 Levin Phommara - Suíça - Phommara Racing

#54 Valdemar Mellgren - Suécia - Nordgren Racing

#55 Anakin Zelenak - Alemanha - Mass Sports by JRP

#73 Zoltán Kovács - Hungria - Motomax Motorsport

#81 Daniel Krabacher - Áustria - Kini Bike World

#85 Alessandro Binder - Suíça - Kiefer Racing

#95 Richard Irmscher - Alemanha - Racingteam Irmscher

#96 Swan Emprin - França Swan#96

Datas Northern Talent Cup 2024

06-07/04/2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19-21 abril 2024 Assen /NL (WorldSBK)

03-05/05/2024 Sachsenring (IDM)

31 de maio - 2 de junho de 2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21-23/06/2024 Most/CZ (IDM)

05-07/07/2024 Sachsenring (MotoGP)

16-18/08/2024 Circuito TT de Assen/NL (IDM)

30 de agosto - 1 de setembro de 2024 Nürburgring (IDM)