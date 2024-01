Motor Sport Team Germany 2024 a été désigné

Dans le cadre de l'ADAC Supercross à Dortmund, les 36 talents issus de dix disciplines automobiles et motocyclistes, sélectionnés pour l'équipe à l'issue d'un vaste processus de candidature, ont été présentés. Parmi eux, 13 nouveaux candidats à la promotion rendent l'effectif encore plus important que l'année dernière. Cette année encore, ils bénéficieront d'un soutien complet dans leur parcours vers le sport automobile professionnel.

Les jeunes sportifs motorisés, issus de cinq disciplines automobiles et de cinq disciplines motocyclistes, représenteront cette année l'Allemagne lors de compétitions internationales sous le nom de Motorsport Team Germany. Ils forment, avec les équipes nationales, le cadre fédéral et sont soutenus par toute une série de mesures. Il s'agit notamment de formations dans les domaines du fitness, de l'entraînement mental, du sponsoring, des médias et de la technique automobile, ainsi que d'entraînements de cadre spécifiques à chaque discipline. Lors de ces derniers, ils se rendent sur le circuit avec des professionnels tels que le champion du monde de moto Stefan Bradl, afin d'améliorer leurs propres capacités sur la moto et de se préparer ainsi encore mieux à l'ascension vers des séries et des classes supérieures.

"La sélection des jeunes sportifs motorisés pour la nouvelle équipe de promotion de Motorsport Team Germany montre que nous avons des talents prometteurs dans toutes les disciplines pertinentes du sport automobile en Allemagne", explique Hermann Tomczyk, président d'honneur du DMSB, qui est également président du conseil de la fondation ADAC Stiftung Sport. "En collaboration avec la Fédération allemande du sport automobile (DMSB), qui, en tant que membre de la Fédération olympique allemande du sport (DOSB), est responsable des cadres nationaux de haut niveau, nous avons mis en place, dans le cadre d'un vaste processus de sélection, l'actuelle Motorsport Team Germany, qui représentera avec succès notre sport dans les championnats et séries nationaux, mais surtout internationaux. L'un des principaux objectifs est de trouver des talents d'exception qui, à l'avenir, porteront à nouveau le sport automobile allemand au niveau mondial en Formule 1, en MotoGP et dans d'autres séries de courses internationales importantes et qui enthousiasmeront les fans ici et dans le monde entier. Pour cela, nous avons également besoin du soutien de l'économie allemande engagée dans le sport automobile".

Le président du DMSB, Wolfgang Wagner-Sachs, explique : "Les talents proposés par les différentes fédérations membres du DMSB ont été soumis à un processus de sélection rigoureux qui a finalement abouti à la nomination des jeunes pilotes les plus talentueux pour l'équipe fédérale. Je suis heureux que le processus de sélection de cette année ait abouti à la création d'un cadre aussi prometteur de jeunes sportifs automobiles talentueux. La collaboration entre l'ADAC Stiftung Sport et le DMSB pour la composition du Motorsport Team Germany à partir de dix disciplines de sport automobile a de nouveau fait ses preuves. Grâce à une offre de soutien complète, ADAC Stiftung Sport et le DMSB aident les jeunes talents à développer leur carrière sportive de manière ciblée et avec succès. Avec Motorsport Team Germany, nous apportons une contribution importante pour assurer l'avenir du sport automobile allemand".

17 sportifs à quatre roues et 19 sportifs à deux roues ont été nommés dans l'équipe pour l'année 2024, parmi lesquels figurent également trois talents féminins. Ils prendront le départ dans les disciplines motocyclistes enduro, motocross, circuit, trial et speedway ainsi que dans les disciplines automobiles Formule et GT, karting, LMP et rallye.

Motorsport Team Germany 2024

Luca Fischeder - Enduro

Fynn Hannemann - Enduro

Felix Melnikoff - Enduro

Milan Schmüser - Enduro

Maximilian Wills - Enduro



Jonathan Frank - Motocross

Simon Längenfelder - Motocross

Alexandra Massury - Motocross

Maximilian Spies - Motocross

Maximilian Werner - Motocross



Fynn Kratochwil Moto - Circuit

Rocco Sessler Moto - Circuit

Anina Urlaß Moto - Circuit

Thias Wenzel Moto - Circuit



Fabio Sacht - Trial

Norick Blödorn - Speedway

Patrick Hyjek - Speedway

Janek Konzack - Speedway

Johannes Heidel - Trial



Oliver Goethe - Formule

Tom Kalender - Formule

Montego Maassen Formule

Mathilda Paatz - Formule

Tim Tramnitz - Formule

Daniel Gregor - GT-Sport

Laurin Heinrich - GT-Sport

Max Hesse - GT-Sport

Theo Oeverhaus - GT-Sport

Simon Connor Primm - GT-Sport

Thomas Rackl - GT-Sport

Phil Colin Strenge - Kart

Elia Luis Weiss - Kart

Valentino Catalano - LMP

Samuel Drews - Rallye

Timo Schulz - Rallye

Fabio Schwarz - Rallye