Il Motor Sport Team Germany 2024 è stato finalizzato

Nell'ambito dell'ADAC Supercross di Dortmund, sono stati presentati i 36 talenti di dieci discipline automobilistiche e motociclistiche che sono stati selezionati per la squadra dopo un'ampia procedura di candidatura. Tra loro ci sono 13 nuovi candidati alla promozione, che rendono la squadra ancora più numerosa dell'anno scorso. Anche quest'anno riceveranno un sostegno completo nel loro percorso verso il motorsport professionale.

I giovani atleti di cinque discipline automobilistiche e cinque discipline motociclistiche rappresenteranno quest'anno la Germania nelle competizioni internazionali come Motorsport Team Germany. Insieme alle squadre nazionali, formano la squadra nazionale e vengono sostenuti con un'ampia gamma di misure. Questo comprende allenamenti nelle aree della forma fisica, del training mentale, della sponsorizzazione, dei media e della tecnologia dei veicoli, nonché allenamenti specifici per la squadra. Durante questi allenamenti, i giovani scendono in pista insieme a professionisti come il campione del mondo di motociclismo Stefan Bradl, per migliorare le proprie capacità sulla moto e prepararsi così al meglio per la promozione a serie e classi superiori.

"La selezione di giovani atleti del motorsport per la nuova squadra di supporto del Motorsport Team Germany dimostra che in Germania abbiamo talenti promettenti in tutte le discipline motoristiche", spiega il presidente onorario della DMSB Hermann Tomczyk, che è anche presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione sportiva ADAC. "Insieme alla Federazione Tedesca di Sport Automobilistici (DMSB), che in quanto membro della Confederazione Tedesca degli Sport Olimpici (DOSB) è responsabile delle squadre nazionali di punta, abbiamo messo insieme l'attuale Motorsport Team Germany in un ampio processo di selezione, che rappresenterà con successo il nostro sport nei campionati e nelle serie nazionali ma soprattutto internazionali. Un obiettivo importante è quello di trovare talenti eccezionali che in futuro riporteranno il motorsport tedesco alla notorietà mondiale in Formula 1, MotoGP e in altre serie di gare importanti a livello internazionale e ispireranno i fan qui in Germania e in tutto il mondo. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno anche del sostegno dell'economia tedesca, che è impegnata nel motorsport".

Il presidente della DMSB Wolfgang Wagner-Sachs spiega: "I talenti proposti dalle varie associazioni affiliate alla DMSB sono stati sottoposti a un rigoroso processo di selezione, che alla fine ha portato alla nomina dei giovani piloti più talentuosi per la squadra nazionale. Sono lieto che dal processo di selezione di quest'anno sia emersa una squadra così promettente di giovani piloti di talento. La collaborazione tra la Fondazione Sportiva ADAC e la DMSB nel mettere insieme il Motorsport Team Germany da dieci discipline motoristiche ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Con un programma di sostegno completo, la Fondazione Sportiva ADAC e la DMSB aiutano i giovani talenti a sviluppare la loro carriera sportiva in modo mirato e con successo. Con il Motorsport Team Germany, stiamo dando un contributo importante per garantire il futuro dell'automobilismo tedesco".

Nella squadra per il 2024 sono stati nominati 17 piloti a quattro ruote e 19 a due ruote, tra cui tre donne di talento. Gareggeranno nelle discipline motociclistiche dell'enduro, del motocross, del circuito, del trial e dello speedway, nonché nelle discipline automobilistiche delle corse di formula e GT, del karting, delle LMP e del rally.

Squadra Motorsport Germania 2024

Luca Fischeder - Enduro

Fynn Hannemann - Enduro

Felix Melnikoff - Enduro

Milan Schmüser - Enduro

Maximilian Wills - Enduro



Jonathan Frank - Motocross

Simon Längenfelder - Motocross

Alexandra Massury - Motocross

Maximilian Spies - Motocross

Maximilian Werner - Motocross



Fynn Kratochwil Moto - Circuito

Rocco Sessler Moto - Circuito

Anina Urlaß Moto - Circuito

Thias Wenzel Moto - Circuito



Fabio Sacht - Trials

Norick Blödorn - Speedway

Patrick Hyjek - Speedway

Janek Konzack - Velocità

Johannes Heidel - Trial



Oliver Goethe - Formula

Tom Kalender - Formula

Montego Maassen - Formula

Mathilda Paatz - Formula

Tim Tramnitz - Formula

Daniel Gregor - GT-Sport

Laurin Heinrich - GT-Sport

Max Hesse - GT-Sport

Theo Oeverhaus - GT-Sport

Simon Connor Primm - GT-Sport

Thomas Rackl - GT-Sport

Phil Colin Strenge - Karting

Elia Luis Weiss - Kart

Valentino Catalano - LMP

Samuel Drews - Rally

Timo Schulz - Rally

Fabio Schwarz - Rally