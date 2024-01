A equipa de desporto automóvel da Alemanha 2024 foi finalizada

No âmbito do ADAC Supercross em Dortmund, foram apresentados os 36 talentos de dez disciplinas de automóveis e motos que foram seleccionados para a equipa após um extenso processo de candidatura. Entre eles estão 13 novos candidatos à promoção, tornando a equipa ainda maior do que no ano passado. Este ano, receberão mais uma vez um apoio abrangente no seu caminho para o desporto automóvel profissional.

Os jovens desportistas de cinco disciplinas de automóveis e cinco de motos representarão este ano a Alemanha em competições internacionais como Motorsport Team Germany. Juntamente com as equipas nacionais, formam a seleção nacional e são apoiados com uma série de medidas. Isto inclui formação nas áreas de fitness, treino mental, patrocínio, meios de comunicação e tecnologia automóvel, bem como formação de equipa específica para cada disciplina. Durante estes, vão para a pista de corrida juntamente com profissionais, como o campeão mundial de motociclismo Stefan Bradl, para melhorar as suas próprias capacidades na mota e, assim, prepararem-se ainda melhor para a promoção a séries e classes superiores.

"A seleção de jovens atletas do desporto motorizado para a nova equipa de apoio da Motorsport Team Germany mostra que temos talentos promissores em todas as disciplinas relevantes do desporto motorizado na Alemanha", explica o Presidente Honorário da DMSB, Hermann Tomczyk, que é também Presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto da ADAC. "Juntamente com a Federação Alemã de Desporto Automóvel, DMSB, que, como membro da Confederação Alemã de Desportos Olímpicos, DOSB, é responsável pelas selecções nacionais de topo, reunimos a atual Equipa Alemã de Desporto Automóvel num processo de seleção exaustivo, que representará com sucesso o nosso desporto em campeonatos e séries nacionais e, sobretudo, internacionais. Um objetivo importante é encontrar talentos excepcionais que, no futuro, façam com que o desporto automóvel alemão volte a ser reconhecido mundialmente na Fórmula 1, no MotoGP e noutras séries de corridas de importância internacional e que inspirem os fãs na Alemanha e em todo o mundo. Para o conseguirmos, precisamos também do apoio da economia alemã, que está empenhada no desporto automóvel".

O Presidente da DMSB, Wolfgang Wagner-Sachs, explica: "Os talentos propostos pelas várias associações membros da DMSB foram submetidos a um rigoroso processo de seleção, que acabou por conduzir à nomeação dos jovens pilotos mais talentosos para a seleção nacional. Estou muito satisfeito por ter saído do processo de seleção deste ano um grupo tão promissor de jovens pilotos com talento para o desporto automóvel. A cooperação entre a Fundação do Desporto da ADAC e a DMSB na constituição da Equipa Alemã de Automobilismo a partir de dez disciplinas do desporto automóvel provou mais uma vez o seu valor. Com um programa de apoio abrangente, a Fundação do Desporto ADAC e a DMSB ajudam os jovens talentos a desenvolver as suas carreiras desportivas de uma forma orientada e bem sucedida. Com a Motorsport Team Germany, estamos a dar um importante contributo para garantir o futuro do desporto automóvel alemão".

17 pilotos de quatro rodas e 19 de duas rodas foram nomeados para a equipa de 2024, incluindo três talentosas pilotos do sexo feminino. Competirão nas disciplinas motorizadas de enduro, motocross, circuito, trial e speedway, bem como nas disciplinas automóveis de fórmula e GT, karting, LMP e rali.

Equipa de desporto automóvel Alemanha 2024

Luca Fischeder - Enduro

Fynn Hannemann - Enduro

Felix Melnikoff - Enduro

Milan Schmüser - Enduro

Maximilian Wills - Enduro



Jonathan Frank - Motocross

Simon Längenfelder - Motocross

Alexandra Massury - Motocross

Maximilian Spies - Motocross

Maximilian Werner - Motocross



Fynn Kratochwil Motos - Circuito

Rocco Sessler Motos - Circuito

Anina Urlaß Motos - Circuito

Thias Wenzel Motos - Circuito



Fabio Sacht - Trial

Norick Blödorn - Speedway

Patrick Hyjek - Speedway

Janek Konzack - Velocidade

Johannes Heidel - Trial



Oliver Goethe - Fórmula

Tom Kalender - Fórmula

Montego Maassen - Fórmula

Mathilda Paatz - Fórmula

Tim Tramnitz - Fórmula

Daniel Gregor - GT-Sport

Laurin Heinrich - GT-Sport

Max Hesse - GT-Sport

Theo Oeverhaus - GT-Sport

Simon Connor Primm - GT-Sport

Thomas Rackl - GT-Sport

Phil Colin Strenge - Karting

Elia Luis Weiss - Karting

Valentino Catalano - LMP

Samuel Drews - Rali

Timo Schulz - Rali

Fabio Schwarz - Rali