MiniGP Austria 2024 avec une nouvelle classe 110

Les MiniGP Austria Series démarrent en 2024 dans trois classes, dont la nouvelle classe 110. Styrie, Basse-Autriche, Salzbourg, Burgenland : le calendrier des courses pour 2024 est fixé Les informations et les formulaires d'inscription pour toutes les classes sont disponibles directement auprès de l'organisateur.

Pour être rapide, il faut s'entraîner tôt : Au cours de la prochaine saison 2024, les enfants auront la possibilité, dès l'âge de 8 ans, de faire leurs premières expériences en deux-roues dans des conditions professionnelles. C'est possible grâce à la nouvelle catégorie 110 des MiniGP Austria Series, qui doit faciliter l'accès au sport automobile aux personnes intéressées âgées de 8 à 12 ans. "Pour nous, il s'agit en premier lieu, et tout particulièrement dans la nouvelle classe 110, d'une approche ludique du sport automobile à deux roues. Nous voulons enthousiasmer les filles et les garçons pour la course dès leur plus jeune âge, et aucune connaissance préalable n'est nécessaire", explique Rene Binna de BG Sportpromotion.

Commencer tôt est un avantage décisif

Les enfants apprennent non seulement à se servir des mini-machines de course, mais aussi à connaître le déroulement d'un week-end de course (conduite libre, entraînement libre, qualification, warm-up et course). "Dans le sud de l'Europe, en Espagne par exemple, les enfants ont la possibilité de s'initier au sport automobile dès leur plus jeune âge dans un cadre professionnel. Dans la nouvelle catégorie 110, les intéressés qui n'ont que peu ou pas d'expérience préalable peuvent se faire une première impression sur les mini-motos de manière ludique. Nous sommes convaincus que ce sont des années importantes dans le développement des jeunes talents du sport automobile, qui peuvent faire la différence plus tard", explique Gustl Auinger, ambassadeur des FIM MiniGP Austria Series.

Les courses se dérouleront tous les week-ends avec des motos Ohvale GP-0 110. Si vous ne disposez pas de votre propre moto, il est possible de louer des minibikes pour participer (prix : 415 euros par week-end de course). Les demandes sont à adresser directement à Bernhard Auinger (Red Bull Ring Riding Experience/Ohvale Austria) à l'adresse bernhard.auinger@redbullring.com.

Saison 2024 : tous les détails et les week-ends de course

La troisième saison des MiniGP Austria Series débutera par un roll-out obligatoire (29 mars 2024) pour toutes les catégories ainsi que par une journée d'essais (28 avril 2024) toujours au Red Bull Ring. Le calendrier des courses dans les classes 160 et 190 comprend cinq tours, la classe 110 démarre sur trois week-ends de course.

Le calendrier MiniGP Austria Series 2024

29 mars 2024 Roll-out Red Bull Ring (toutes classes)

28 avril 2024 Journée d'essais Red Bull Ring (toutes classes)

18 - 19.05.2024 Red Bull Ring (toutes catégories)

15 - 16.06.2024 ÖAMTC Center Saalfelden (classe 160, classe 190)

13. - 14.07.2024 ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Melk / Wachauring (classe 160, 190)

24 - 25.08.2024 Red Bull Ring (toutes classes)

14. - 15.09.2024 Speedarena Rechnitz (toutes classes)