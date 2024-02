MiniGP Austria 2024 con la nuova classe 110cc

I bambini interessati, a partire dagli 8 anni, possono fare le prime esperienze motoristiche nella nuova classe 110cc in modo divertente e sotto la guida di professionisti; il calendario delle gare per il 2024 è fissato.

Nel 2024 la MiniGP Austria Series prenderà il via in tre classi, compresa la nuova classe 110cc Stiria, Bassa Austria, Salisburgo, Burgenland: il calendario delle gare per il 2024 è stato completato Le informazioni e i documenti di iscrizione per tutte le classi sono disponibili direttamente presso l'organizzatore.

La pratica rende perfetti se si vuole essere veloci: Nella prossima stagione 2024, i bambini a partire dall'età di 8 anni avranno l'opportunità di fare la loro prima esperienza su due ruote in condizioni professionali. Ciò è reso possibile dalla nuova classe 110cc della MiniGP Austria Series, progettata per facilitare l'ingresso nel mondo del motorsport a chi ha tra gli 8 e i 12 anni. "Per noi, soprattutto nella nuova classe 110cc, si tratta soprattutto di un approccio ludico al motorsport a due ruote. Vogliamo che le ragazze e i ragazzi si interessino alle corse fin da piccoli, non è necessaria alcuna conoscenza preliminare", spiega Rene Binna di BG Sportpromotion.

L'ingresso precoce come vantaggio decisivo

I bambini non solo imparano a maneggiare le mini macchine da corsa, ma anche come funziona un weekend di gara (guida libera, prove libere, qualifiche, warm-up e gara). "Nell'Europa meridionale, ad esempio in Spagna, ai bambini viene data l'opportunità di entrare nel mondo del motorsport in età molto giovane in un contesto professionale. Nella nuova classe 110cc, gli interessati con poca o nessuna esperienza precedente possono fare le prime impressioni sulle mini moto in modo divertente. Siamo convinti che questi siano anni importanti per lo sviluppo di giovani talenti del motorsport che possono fare la differenza in seguito", spiega l'ambasciatore della FIM MiniGP Austria Series Gustl Auinger.

Le moto Ohvale GP-0 110 saranno utilizzate in tutti i weekend di gara. Se non si dispone di una moto propria, è possibile noleggiare le mini-moto per partecipare (prezzo: 415 EUR per weekend di gara). Per informazioni rivolgersi direttamente a Bernhard Auinger (Red Bull Ring Riding Experience/Ohvale Austria) all'indirizzo bernhard.auinger@redbullring.com.

Stagione 2024: tutti i dettagli e i weekend di gara

La terza stagione della MiniGP Austria Series inizierà con un roll-out obbligatorio (29 marzo 2024) per tutte le classi e una giornata di test (28 aprile 2024) al Red Bull Ring. Il calendario delle gare delle classi 160cc e 190cc prevede cinque round ciascuna, mentre la classe 110cc inizia con tre weekend di gara.

Il calendario della MiniGP Austria Series 2024

29 marzo 2024 Roll-out Red Bull Ring (tutte le classi)

28 aprile 2024 Giornata di prova al Red Bull Ring (tutte le classi)

18 - 19 maggio 2024 Red Bull Ring (tutte le classi)

15 - 16 giugno 2024 Centro ÖAMTC di Saalfelden (classi 160cc, 190cc)

13 - 14.07.2024 Centro di tecnica di guida ÖAMTC Melk / Wachauring (classi 160cc, 190cc)

24 - 25 agosto 2024 Red Bull Ring (tutte le classi)

14 - 15 settembre 2024 Speedarena Rechnitz (tutte le classi)