MiniGP Áustria 2024 com nova classe de 110cc

A Série MiniGP Áustria vai começar em três classes em 2024, incluindo a nova classe de 110cc Estíria, Baixa Áustria, Salzburgo, Burgenland: o calendário de corridas para 2024 foi finalizado Informações e documentos de registo para todas as classes estão disponíveis diretamente junto do organizador.

A prática leva à perfeição se quiseres ser rápido: Na próxima época de 2024, as crianças a partir dos 8 anos terão a oportunidade de adquirir a sua primeira experiência em duas rodas em condições profissionais. Isto é possível graças à nova classe de 110cc no MiniGP Austria Series, que foi concebida para facilitar a entrada no desporto motorizado de pessoas com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos. "Para nós, especialmente na nova classe de 110cc, trata-se sobretudo de uma abordagem lúdica ao tema dos desportos motorizados de duas rodas. Queremos que as raparigas e os rapazes se interessem pelas corridas desde tenra idade, sem necessidade de conhecimentos prévios", explica Rene Binna da BG Sportpromotion.

A entrada precoce como uma vantagem decisiva

As crianças não só aprendem a manusear as mini máquinas de corrida, mas também como funciona um fim de semana de corrida (condução livre, treinos livres, qualificação, aquecimento e corrida). "No sul da Europa, por exemplo em Espanha, as crianças têm a oportunidade de entrar no desporto motorizado muito jovens, num ambiente profissional. Na nova classe de 110cc, os interessados com pouca ou nenhuma experiência anterior podem ter as suas primeiras impressões nas mini-motos de uma forma divertida. Estamos convencidos que estes são anos importantes no desenvolvimento de jovens talentos do desporto motorizado que podem fazer toda a diferença mais tarde," explica o embaixador da FIM MiniGP Austria Series, Gustl Auinger.

As motas Ohvale GP-0 110 serão utilizadas em todos os fins-de-semana de corrida. Se não tiver a sua própria mota, também pode alugar mini-motos para participar (preço: 415 euros por fim de semana de corrida). Informações diretamente para Bernhard Auinger (Red Bull Ring Riding Experience/Ohvale Áustria) em bernhard.auinger@redbullring.com.

Temporada 2024: Todos os pormenores e fins-de-semana de corrida

A terceira época do MiniGP Austria Series vai começar com um roll-out obrigatório (29 de março de 2024) para todas as classes e um dia de testes (28 de abril de 2024) no Red Bull Ring. O calendário de corridas nas classes de 160cc e 190cc consiste em cinco rondas cada, enquanto a classe de 110cc começa com três fins-de-semana de corridas.

O calendário do MiniGP Austria Series 2024

29 de março de 2024 Roll-out Red Bull Ring (todas as classes)

28 abril 2024 Dia de testes no Red Bull Ring (todas as classes)

18 - 19 maio 2024 Red Bull Ring (todas as classes)

15 - 16 junho 2024 ÖAMTC Centre Saalfelden (classes 160cc, 190cc)

13 - 14.07.2024 ÖAMTC Driving Technique Centre Melk / Wachauring (classes 160cc, 190cc)

24 - 25 agosto 2024 Red Bull Ring (todas as classes)

14 - 15 setembro 2024 Speedarena Rechnitz (todas as classes)