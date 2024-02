Salon de Leipzig - Les visiteurs sont à nouveau chauds pour les cyclomoteurs

Avec plus d'exposants et plus de visiteurs, le salon Motorrad Messe Leipzig a retrouvé son niveau d'antan en cette deuxième année post-corona. Le thème de la course était très présent et correspondait bien à la région.

Une augmentation d'environ 30% du nombre d'exposants et donc de la surface d'exposition occupée ainsi que 55.000 visiteurs le week-end dernier de vendredi à dimanche ont été des indicateurs clairs que le salon Motorrad Messe Leipzig est définitivement de retour.

Le retour de l'année dernière, l'année qui a suivi le "Corona-Break", avait été un peu difficile, mais l'édition de cette année a montré que le salon de la moto leader dans l'est de la République a toujours sa raison d'être et que l'intérêt pour les deux-roues motorisés est intact.

Le thème du sport automobile est tout aussi présent dans ce coin géographiquement situé en bas à droite de l'Allemagne. Et celui-ci a contribué à la réussite de plusieurs éléments. Outre les spectacles sur scène, il y avait régulièrement des shows de trial dans le hall ainsi que de nombreuses actions de supermotard et des shows de cascades sur le terrain en plein air. Les expositions et les présentations de véhicules de course historiques, comme sur le stand commun du musée allemand de l'enduro de Zschopau, du musée de la moto d'Augustusburg, du musée de la moto du château de Wildeck à Zschopau et du musée des véhicules saxons de Chemnitz, étaient également très appréciées. Ce dernier a également présenté un modèle phare de la foire, à savoir une Wanderer 4 P.S. Heeresmodell de 1916, équipée d'un moteur à deux cylindres en V de six chevaux et d'une boîte de vitesses à deux rapports, ainsi que d'une bonne douzaine de leviers pour la mettre en marche et l'arrêter.

D'autres classiques de course plus récents étaient visibles sur le stand de l'IG Königsklasse, où l'ex-champion de RDA Stefan Tennstädt de Rodewisch exposait également et était disponible pour d'innombrables discussions intéressantes sur l'essence. Le stand d'information du Grand Prix d'Allemagne de moto sur le Sachsenring a également été très fréquenté.

Le thème du sport automobile a également été abordé avec deux présentations d'équipes. Ainsi, l'équipe ORM Racing s'est présentée le samedi et a présenté les objectifs du vainqueur de la Pro Superstock 1000 Cup de l'année dernière, Kevin Orgis. Le pilote d'Arnsdorf va passer à l'IDM Superbike avec sa BMW (de l'année précédente) adaptée en conséquence et a annoncé des places dans le top 10 ou sporadiquement dans le top 5 comme objectif pour 2024.

Son frère cadet Leon fera probablement moins de courses en Allemagne cette année, mais d'autant plus de courses internationales. Il a été promu pilote d'usine Superbike par Yamaha Motor Deutschland, ce qui représente une distinction absolue pour le pilote IDM Supersport de l'année dernière.

Le lendemain a eu lieu la présentation officielle de l'équipe GERT56 de Pirna, même si celle-ci continuera en IDM Superbike avec le même trio de pilotes de 2023. Outre le chef d'équipe Karsten Wolf, apprécié de tous car très sympathique, seuls les pilotes Toni Finsterbusch de Krostitz et Jan-Ole Jähnig de Lehndorf près d'Altenburg étaient présents à Leipzig. Le troisième pilote de l'équipe, le Bavarois Patrick Hobelsberger, effectue des tests sauvages en Espagne.

Le premier échange de coups entre les pilotes IDM aura lieu du 3 au 5 mai sur le Sachsenring près de Hohenstein-Ernstthal.

L'année prochaine, le salon de la moto de Leipzig aura lieu du 7 au 9 février. Le concept réussi de la manifestation combinée avec les salons "Maison, Jardin, Loisirs" et "Mitteldeutsche Handwerksmesse" sera alors reconduit.