Fiera di Lipsia - I visitatori sono ancora una volta interessati ai ciclomotori

Con un numero maggiore di espositori e di visitatori, la Motorrad Messe di Lipsia è tornata ai suoi livelli precedenti nell'anno 2, dopo la pausa per il coronavirus. In linea con la regione, il tema delle corse è stato molto presente.

L'aumento di circa il 30% del numero di espositori e quindi dello spazio espositivo occupato, nonché i 55.000 visitatori dello scorso fine settimana da venerdì a domenica, sono stati chiari indicatori del fatto che Motorrad Messe Leipzig è finalmente tornata.

Il ritorno dell'anno scorso, il primo dopo la pausa della corona, è stato ancora un po' lento, ma l'edizione di quest'anno ha dimostrato che la principale fiera del settore motociclistico della Germania orientale ha ancora la sua ragion d'essere e che l'interesse per le due ruote motorizzate è ininterrotto.

Altrettanto ininterrotto è il tema del motorsport in questo, geograficamente parlando, angolo in basso a destra della Germania. E questo ha contribuito al successo dell'evento con una serie di elementi. Oltre agli spettacoli sul palcoscenico, si sono tenute regolarmente esibizioni di trial nel padiglione e numerose azioni di supermoto e spettacoli acrobatici nell'area esterna. Anche le mostre e le presentazioni di veicoli da corsa storici, come nello stand congiunto del Museo Tedesco dell'Enduro di Zschopau, del Museo della Motocicletta di Augustusburg, del Museo della Motocicletta del Castello di Wildeck a Zschopau e del Museo dei Veicoli Sassoni di Chemnitz, sono state ben accolte. Quest'ultimo è stato anche la fonte di un pezzo forte della mostra, ovvero un modello dell'esercito Wanderer 4 P.S. costruito nel 1916 con un motore a due cilindri a V da sei cavalli e un cambio a due velocità, oltre a una buona dozzina di leve per mettere in moto e fermare il veicolo.

Altri classici da corsa più recenti sono stati esposti allo stand della IG Königsklasse, dove anche l'ex campione della DDR Stefan Tennstädt di Rodewisch ha esposto ed è stato disponibile per innumerevoli e interessanti conversazioni sulla benzina. Anche lo stand informativo sul Gran Premio motociclistico di Germania al Sachsenring è stato molto apprezzato.

Il tema del motorsport è stato preso in considerazione anche con due presentazioni di squadre. L'ORM Racing Team si è presentato sabato e ha presentato gli obiettivi del vincitore della Coppa Pro Superstock 1000 dello scorso anno Kevin Orgis. Il pilota di Arnsdorf passerà alla IDM Superbike con la sua BMW (dello scorso anno) opportunamente adattata e ha fissato come obiettivo per il 2024 i primi 10 e sporadici 5 posti.

Suo fratello minore Leon avrà probabilmente meno gare in Germania quest'anno, ma tutte più internazionali. È stato promosso a collaudatore ufficiale Superbike da Yamaha Motor Deutschland, un onore assoluto per il pilota IDM Supersport dello scorso anno.

Il giorno seguente è stato presentato ufficialmente il team GERT56 di Pirna, che dal 2023 continuerà a gareggiare nella IDM Superbike con lo stesso trio di piloti. Oltre al popolare e simpatico boss del team Karsten Wolf, erano presenti a Lipsia solo i piloti Toni Finsterbusch di Krostitz e Jan-Ole Jähnig di Lehndorf, vicino ad Altenburg. Il terzo corridore della squadra, il bavarese Patrick Hobelsberger, sta effettuando test a tappeto in Spagna.

Il primo scontro tra i piloti IDM si terrà dal 3 al 5 maggio al Sachsenring presso Hohenstein-Ernstthal.

L'anno prossimo, dal 7 al 9 febbraio, si terrà il Salone del motociclo di Lipsia. Il concetto di successo continuerà con l'evento combinato con "Haus, Garten, Freizeit" e "Mitteldeutsche Handwerksmesse".