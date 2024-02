Messe Leipzig - Os visitantes voltam a gostar de ciclomotores

Com mais expositores e mais visitantes, a Motorrad Messe Leipzig regressou ao seu antigo auge no ano 2, após a paragem devido ao coronavírus. Em sintonia com a região, o tema das corridas esteve muito presente.

Um aumento de cerca de 30 por cento no número de expositores e, portanto, no espaço de exposição ocupado, bem como 55.000 visitantes no fim de semana passado, de sexta-feira a domingo, foram indicadores claros de que a Motorrad Messe Leipzig está finalmente de volta.

O regresso do ano passado, o primeiro ano após a interrupção do coronavírus, ainda foi um pouco lento, mas a edição deste ano mostrou que a principal feira de motociclos do leste da Alemanha ainda tem a sua razão de ser e que o interesse pelos veículos motorizados de duas rodas é ininterrupto.

Igualmente ininterrupto neste canto inferior direito da Alemanha, em termos geográficos, é o tema dos desportos motorizados. E este facto contribuiu para o sucesso do evento. Para além dos espectáculos de palco, houve regularmente demonstrações de trial no pavilhão e muita ação de supermoto e espectáculos de acrobacias na área exterior. As exposições e apresentações de veículos de competição históricos, como no stand conjunto do Museu Alemão de Enduro de Zschopau, do Museu de Motociclos de Augustusburg, do Museu de Motociclos do Castelo de Wildeck em Zschopau e do Museu de Veículos Saxónicos de Chemnitz, também foram bem recebidas. Este último foi também a fonte de um destaque absoluto da exposição, nomeadamente um modelo militar Wanderer 4 P.S. construído em 1916 com um motor de dois cilindros em V de seis cavalos e uma caixa de duas velocidades, bem como uma boa dúzia de alavancas para pôr o veículo a funcionar e pará-lo novamente.

Outros clássicos de corrida mais recentes estavam expostos no stand da IG Königsklasse, onde o antigo campeão da RDA Stefan Tennstädt, da Rodewisch, também expôs e esteve disponível para inúmeras conversas interessantes sobre gasolina. O stand de informação para o Grande Prémio Alemão de Motociclismo em Sachsenring foi também muito popular.

O tema dos desportos motorizados também foi tido em conta com duas apresentações de equipas. A ORM Racing Team apresentou-se no sábado e deu a conhecer os objectivos do vencedor da Taça Pro Superstock 1000 do ano passado, Kevin Orgis. O piloto de Arnsdorf vai subir para a IDM Superbike com a sua BMW devidamente adaptada (do ano passado) e definiu como objetivo para 2024 os 10 primeiros e os esporádicos 5 primeiros lugares.

O seu irmão mais novo, Leon, terá provavelmente menos corridas na Alemanha este ano, mas todas as mais internacionais. Foi promovido a piloto de testes de fábrica de Superbike pela Yamaha Motor Deutschland, o que é uma honra absoluta para o piloto da IDM Supersport do ano passado.

A apresentação oficial da equipa GERT56 de Pirna teve lugar no dia seguinte, apesar de continuarem na IDM Superbike com o mesmo trio de pilotos a partir de 2023. Para além do popular e simpático chefe de equipa Karsten Wolf, apenas os pilotos Toni Finsterbusch, de Krostitz, e Jan-Ole Jähnig, de Lehndorf, perto de Altenburg, estiveram presentes em Leipzig. O terceiro piloto da equipa, o bávaro Patrick Hobelsberger, está a fazer testes em Espanha.

O primeiro confronto entre os pilotos da IDM terá lugar de 3 a 5 de maio no Sachsenring, perto de Hohenstein-Ernstthal.

O Salão de Motos de Leipzig terá lugar no próximo ano, de 7 a 9 de fevereiro. O conceito de sucesso será então continuado com o evento combinado com o "Haus, Garten, Freizeit" e o "Mitteldeutsche Handwerksmesse".