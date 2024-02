Kawasaki Ninja Cup: Ahora desde los 14 años

Vuelve la Kawasaki Ninja Cup. Con la nueva Ninja ZX-4 RR, el fabricante japonés lanza una pequeña superbike con una cilindrada de 400 cm³ en el año modelo 2024, completando la serie de modelos superdeportivos de cuatro cilindros en el extremo inferior. Esta moto deportiva de competición de la familia Ninja está hecha para correr en circuito. No en vano, este fue el motivo por el que se estableció una copa monomarca para esta moto, como se hizo hace unos 30 años con la ZXR 400.

La versión Cup se entregará a los futuros pilotos con algunas modificaciones. Equipada con piezas de los proveedores de la Copa, como el carenado, la ECU, el puntal de suspensión Öhlins, el escape, los accesorios de freno y el amplio paquete de ropa y accesorios con traje de cuero, casco y tienda de campaña, el precio de compra es de 15.990 euros, lo que incluye los derechos de inscripción en las pruebas.

Los pilotos de Kawasaki participarán inicialmente en cinco eventos en la próxima temporada de carreras en la clasificación de la Copa. Al final de la temporada, el ganador no sólo recibirá premios en metálico y no en efectivo, sino que el vencedor absoluto también participará en una ronda del Campeonato Internacional de Alemania (IDM) en la categoría Pro Superstock al final de la temporada. Como las carreras, con una excepción, forman parte de la serie Moto Trophy, los pilotos tienen la oportunidad de participar en otras carreras libres que no cuentan para la clasificación.

La sesión de entrenamiento inaugural a principios de abril en Mirecourt, con mucho tiempo de pilotaje, es ideal para ponerse a tono con el nuevo equipamiento. También se ofrece un curso B-Plus para principiantes. Este curso es especialmente interesante para los que vienen de las series de minimotos: La edad mínima para participar se ha reducido a 14 años.

Para más información sobre la inscripción en la Copa, diríjase a Marco Pascher: racing@kawasaki.de. Los detalles del evento y los circuitos se pueden encontrar en la página web www.klassik-motorsport.com.