Kawasaki Ninja Cup : désormais à partir de 14 ans

Elle est de retour, la Coupe Kawasaki Ninja. Avec la nouvelle Ninja ZX-4 RR, le constructeur japonais lance sur le marché, pour l'année modèle 2024, une petite superbike de 400 cm³ de cylindrée qui vient compléter vers le bas la gamme de modèles supersportifs à quatre cylindres. Cette moto sportive de course de la famille Ninja est conçue pour être utilisée sur les circuits. C'est notamment la raison pour laquelle une coupe de marque a été créée pour cette moto, comme cela avait déjà été le cas il y a une trentaine d'années avec la ZXR 400.

La version Cup sera livrée aux futurs pilotes avec quelques modifications. Le prix d'achat s'élève à 15 990 euros et comprend des pièces de l'équipementier de la Cup, comme le carénage, l'ECU, l'amortisseur Öhlins, le pot d'échappement, les accessoires de freinage ainsi que le pack complet de vêtements et d'accessoires avec combinaison en cuir, casque et tente. Les frais d'inscription aux événements sont inclus.

Les pilotes Kawasaki participeront dans un premier temps à cinq manifestations au cours de la saison de course à venir pour les courses de classement de la Cup. À la fin, le vainqueur recevra non seulement des prix en espèces et en nature, mais aussi, pour le vainqueur du classement général, la participation à une course du championnat international allemand (IDM) dans la catégorie Pro Superstock à la fin de la saison. Étant donné que les courses, à une exception près, s'inscrivent dans le cadre de la série Moto Trophy, les pilotes ont la possibilité de participer à d'autres courses libres ne comptant pas pour le classement.

Le stage d'ouverture début avril à Mirecourt est idéal pour se familiariser avec le nouvel outil de travail et dispose d'un temps de conduite suffisant. Un stage B-Plus est également proposé aux nouveaux venus. Il est particulièrement intéressant pour les nouveaux venus des séries de mini-motos : L'âge d'entrée pour la participation a été abaissé à 14 ans.

Toutes les informations supplémentaires concernant l'inscription à la Cup doivent être adressées à Marco Pascher à l'adresse racing@kawasaki.de. Les détails concernant l'événement et les circuits sont déposés sur le site Internet à l'adresse www.klassik-motorsport.com.